FOTO incredibil! Aubameyang s-a mutat la Londra cu tot cu garaj si a ocupat parcarea hotelului in care sta cu masini de 1.000.000 euro

Gabonezul Aubameyang, transferat de Arsenal in iarna, si-a mutat super colectia de masini la Londra.

Pierre Emerick Aubameyang a fost achizitionat de Arsenal in pauza de iarna. Goleadorul gabonez s-a mutat la Londra cu tot cu colectia sa impresionanta de masini.

Daily Mail scrie ca Aubameyang a ocupat parcarea hotelului in care este cazat cu masini in valoare de 1.000.000 euro.

Aubameyang si-a expus bijuteriile in fata hotelului si le-a dat managerilor sarcina ca acestea sa fie supravegheate zi si noapte.

Atacantul african are un Porsche Panamera Turbo Techart, un Lamborghini Aventador, un Ferrari 812 Superfast si un Range Rover Sport Mansory. De asemenea, Aubameyang mai are in Germania un Ferrari 458 Italia, un Aston Martin DB9 Volante 2 si un Audi R8 V10 Plus!