Mourinho si-a gasit de lucru chiar in ziua debutului noului sezon din Premier League! Surpriza! Cu cine a semnat portughezul

Fara echipa din luna decembrie a anului trecut, de cand a fost demis de Manchester United, Jose Mourinho a decis sa mai stea un an pe bara. El va fi analist al unui post TV din Anglia!

Jose Mourinho nu va antrena in urmatoarele luni! Portughezul de 56 de ani, care are trei titluri ale Angliei, doua ale Italiei, unul al Spaniei, dar si o Liga a Campionilor in palmares, a decis sa semneze cu postul TV Sky Sports.

Jose Mourinho, analist la Sky

Mourinho a fost prezentat de televiziunea britanica Sky Sports ca fiind "noua achizitie". El va indeplini rolul de analist si va comenta intr-o emisiune meciurile din Premier League.

Mourinho il va avea drept coleg de platou si pe Jamie Carragher, fost fundas al lui Liverpool.

"Premier League este o competitie speciala pentru mine, iar Sky Sports este casa Premier League. Este o placere pentru mine sa fac parte din aceasta echipa si sa analizez partidele din acest campionat", a spus Mourinho.