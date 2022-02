Ucraineanul care l-a învins pe Federer, Sergiy Stakhovsky s-a înscris în rezistență și e pregătit să își apere țara

Sergiy Stakhovsky (36 de ani, 240 ATP) a declarat pentry Sky Sports că s-a înscris pe lista cetățenilor ucraineni dornici să se alăture rezistenței, în războiul contra rușilor. Tenismenul care l-a învins pe Roger Federer în turul secund al Wimbledon 2013 nu mai are ca preocupare sportul în momentul de față, ci apărarea vieților compatrioților săi și a granițelor Ucrainei.

Vorbind pentru televiziunea britanică, Stakhovsky a fost la un pas să izbucnească într-un plâns cu hohote, menționând situația multor bărbați ucraineni, aflați în ipostaza de a rămâne în țară - în contextul impunerii legii marțiale - în vreme ce își trimit familiile în străinătate, pentru a scăpa de efectele războiului.

"This is a terrible nightmare... I am praying every single minute for my people and peace" ????????

Ukraine tennis player Elina Svitolina opens up about the ongoing conflict in her country. pic.twitter.com/HIxDcJlKQH