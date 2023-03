Pe Elis Bakaj l-a prins începutul războiului dintre Ucraina și Rusia la Cernomoreț Odesa, echipă unde s-a simțit excelent și unde a parcurs cea mai bună perioadă a carierei. Odesa este cel mai mare port ucrainean și unul dintre cele mai mari porturi din bazinul Mării Negre, cu o capacitate anuală de 50 milioane de tone, dar și o destinație turistică renumită, cea mai populară din țara vecină.

Invazia din 2014, răspunsul Rusiei la proteste EuroMaidan

În noiembrie 2013, au început la Kiev protestele pro-europene spontane numite și EuroMaidan, ca răspuns la decizia guvernului ucrainean de a suspenda procesul de pregătire pentru semnarea Acordului de Asociere cu Uniunea Europeană. Ulterior, violențele s-au mutat și în alte orașe mari din Ucraina, precum Liov, Donețk, Harkov, Cernăuți, Krivoi Rog, Vinnița sau Ujgorod, dar regimul pro-rus al lui Viktor Ianukovici a dispus suprimarea acestora cu ajutorul trupelor speciale Berkut și a colaboratorilor forțelor de ordine, printre care și ultrași ai echipelor de fotbal.

Pierderi colosale materiale și de vieți în ultimul an

Rusia a început apoi o "operațiune specială" și a anexat Crimeea și Donbas (regiunile Donețk and Lugansk). Luptele au continuat la nivel local la un nivel mai mic, până când Rusia a dispus o invazie pe scară largă, pe 24 februarie 2022, cu peste 500.000 de mii de soldați și importante materiale militare.

Conform datelor existente, Rusia ar fi pierdut deja peste 150.000 de soldați, dar și aproape 1.800 de tancuri (aproximativ 40% din totalul celor funcționale), peste 8.000 de vehicule blindate, piese de artilerie, lansatoare multiple de rachete și sisteme defensive aeriene, plus 300 de avioane, 290 de elicoptere și sute de drone. De cealaltă parte, pierderile ucrainenilor se ridică la peste 100.000 de soldați și civili, dar și distrugeri militare și civile de aproape 1 trilion de dolari, în timp ce SUA și UE au trimis muniție, materiale medicale și fonduri de aproape 150 de miliarde de dolari. Există peste 8 milioane de refugiați, dintre care 6 milioane mutați în interiorul țării.

Frontul din Ucraina, aproape de nivelul din februarie 2022

În acest moment, trupele ruse au fost împinse din aproape toate regiunile ucrainene invadate în urmă cu un an, mai menținând capete de pod în regiunea Cernihiv și pregătindu-se să părăsească jumătatea de Herson pe care o ocupase. În perioada următoare, se anunță o ofensivă puternică a Ucrainei, înarmată cu tancuri și avioane donate de alte țări, care să elibereze total regiunea Zaporojie și să pune o presiune puternică pe armata rusă și trupele separatiste în Crimeea, Donețk și Lugansk.

Conflictul armat este cel mai sângeros din Europa de la terminarea celui de-Al Doilea Război Mondial. Meciurile de fotbal se joacă în Ucraina, dar fără spectatori și cu jucătorii grăbiți spre adăposturile subterane când încep alertele de raid aerian. Singurul român care mai activează în fotbalul ucrainean este Mircea Lucescu, antrenor la Dinamo Kiev.

Bakaj a stat trei ani în Ucraina și a jucat o finală de Cupă

"Am jucat trei ani în Ucraina. Cred că acolo a fost cel mai puternic campionat în care am jucat în carieră, era considerat al șaselea din Europa. Erau Dinamo Kiev și Șahtior Donețk, niște forțe. Apoi veneau Dnipro, finalistă Europa League, Metalist Harkov, sfertfinalistă în Europa League. Astea patru erau echipele din top, nu puteai să ajungi acolo. Restul aveau bugete de 20-30 de milioane de dolari, se plăteau salarii de sute de mii de euro pe an. Puteau să aducă orice voiau, brazilieni, argentinieni, croați...

La Odesa i-am avut coleg pe Adolphe Teikeu, internațional camerunez, Sito Riera, crescut de Barcelona, Franck Dja Djedje, crescut de PSG, brazilienii Anderson Santana și Leo Matos, argentinianul Pablo Fontanello, românul Lucian Burdujan, mai mulți jucători din naționala Ucrainei. Am pierdut Supercupa împotriva lui Șahtior Donețk (n.r. - iulie 2013, 3-1 pentru Șahtior Donețk / marcatori Fred x 2, Taison), dar la ei jucau Fred, Douglas Costa, Luiz Adriano, Hubschman, Ismaily, Stepanenko, Dario Srna, Mkhitaryan, Eduardo sau Stepanenko, iar antrenor era Mircea Lucescu. Asta după ce Șahtior ne învinsese și în finala Cupei (n.r.- 2012-2013, 3-0 pentru Șahtior / marcatori Fernandinho, Alex Teixeira, Taison), în anul în care ei ajungeau până în optimile de finală ale Champions League.

Cernomoreț, eliminată greu de Lyon în "16"-imile Europa League

Apoi am pierdut în semifinala Cupei, împotriva lui Dinamo Kiev, și am trecut de o grupă de Europa League cu Dinamo Zagreb, Ludogoreț Razgrad și PSV Eindhoven. În "16"-imile de finală ne-a eliminat Lyon, după 0-0 și 0-1. În 2014 au început protestele și violențe, apoi războiul în Donbas. Acum s-au dus lupte până la Nikolaev și Herson, la 150-200 km de Odesa. Eu mai aveam contract încă doi ani cu Cernomoreț. Dacă nu era războiul, cred că mai jucam 10 ani acolo, poate mai eram și astăzi la Cernomoreț. M-am simțit bine la Odesa. Dacă eram la Liov sau Kiev, poate rămâneam, dar așa a trebuit să plec, pentru că situația devenise periculoasă pentru familia mea.

Familia lui Bakaj a găzduit refugiați din Kosovo

În Bosnia nu mai țin minte, pentru că eram mic, dar țin minte ce s-a întâmplat în Kosovo (n.r. - 28 februarie 1998 - 11 iunie 1999, luptele între armata iugoslavă și Armata de Eliberare din Kosovo a etnicilor albanezi. Lupte au dus la peste 13.500 de morți, zeci de mii de răniți și peste 800.000 de persoane strămutate). Am primit noi în casă o familie de refugiați. Nu erau rude, era niște oameni plecați din Kosovo, cum primesc românii acum pe ucraineni.

"Am ajutat să mutăm mai multe familii din Donbas"

E un șoc ce se întâmplă acolo. Vorbesc zi de zi cu oameni din Ucraina, am prieteni acolo. Am ajutat să mutăm mai multe familii din Donbas. Am încercat să ajutăm și ucraineni, mai mulți oameni cu care am lucrat la clubul Cernomoreț. Au venit, au stat o lună și jumătate, apoi s-au reîntors. E o situație grea, nu au lumină, nu au nimic. A ajutat și statul român, a plătit chirii, a trimis ajutoare, armament.

Odesa era un oraș foarte frumos. Ce viață era acolo! Soției și acum îi e dor de Odesa, i-a plăcut foarte mult acolo. Monumente, litoralul, centrul orașului... Au fost trei ani foarte frumoși. Acum știu că sunt alerte de rachete, e greu. Trăiesc cu generatoare, au curent doar câteva ore pe zi. E mai ușor decât în Donbas, dar tot există un pericol. E deschis tot, dar nu sunt siguri de lucurile astea minimale. Sunt oameni curajoși, sper să se termine cât mai repede războiul ca să revină la normal", a spus Elis Bakaj pentru Sport.ro.

Bakaj a jucat în șase țări și a fost internațional albanez

Elis Bakaj (35 de ani) este născut la Tirana și a fost legitimat la Partizani Tirana (2002-2009), Dinamo Tirana (2009-2011), Dinamo București (2011-2012), Cernomoreț Odesa (2012-2014), KF Tirana (2014-2015, 2015-2016), Hapoel Raanana (2015), RNK Split (2016), Vllaznia Shkoder (2017), FK Kukesi (2017-2018), Shakhtyor Soligorsk (2018-2019), Dinamo Brest (2020) și Rukh Brest (2021-2022).

Fostul mijlocaș ofensiv are 27 de selecții și 1 gol pentru naționala Albaniei, iar în palmaresul său se găsesc titlul de campion (2009-2010), Cupa (2003-2004) și Supercupa Albaniei (2004), dar și titlul de "Cel mai bun fotbalist albanez al anului" (2009, 2010). El a jucat o finală a Cupei Ucrainei (2012-2013) și a atins "16"-imile de finală ale Europa League (2013-2014) cu Cernomoreț Odesa.

Text - Gabriel Chirea / Foto - Getty Images, Gabriel Chirea