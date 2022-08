„Să sperăm că rușii nu sună FBI-ul!” Dolgopolov le cere fanilor să arboreze steagul Ucrainei la meciurile rușilor de la US Open

Fost număr 13 ATP, ucraineanul Alexandr Dolgopolov face apel la fanii tenisului care vor merge la meciuri la US Open 2022.

Tenismenul retras, actualmente înrolat în armată, cere un efort de conștientizare a situației din Ucraina din partea fanilor „Sportului Alb” și le cere să arboreze un steag al Ucrainei la fiecare meci pe care sportivii ruși și bieloruși îl vor juca la New York.

„Mesaj pentru toți cei care mi-au admirat jocul și plănuiesc să urmărească US Open-ul de la fața locului. Vă cer să purtați cu voi și să arborați un steag al Ucrainei în toate meciurile în care sunt implicați sportivi din Federația Rusă și Belarus.

De asemenea, provoc ATP și WTA să facă această mișcare la rândul lor. Țara noastră se îneacă în sânge și violență, iar niciun rus nu va intimida un suporter tăcut care poartă cu sine un steag al Ucrainei. Aveți respect!”, a transmis Alexandr Dolgopolov, cerând ajutor din partea fanilor tenisului de pretutindeni.

That day in ???????? was about incessant air raid alerts day & night, multiple shellings & Russian attack on Chaplyne railway station in our region (at least 25 killed, 2 of them - kids) pic.twitter.com/LlWs8WQRY3

???? Tennis Match For Peace on Ukraine's Independence Day & 6-month mark of Russia's invasion

Lola,who got kicked out by @WTA and @CincyTennis ,because russians felt insulted,went to the venue public entrance with Ukraine supporters and ????????flags.Hopefully russian players or tournament officials are not insulted again and don’t call FBI or @POTUS . People seem supportive ❤️ pic.twitter.com/R2IAx2GEU9

În timpul primului set al meciului disputat de rusoaicele Anastasia Potapova și Anna Kalinskaya la Cincinnati, una dintre jucătoare s-a plâns arbitrului de scaun, Morgane Lara, referitor la o femeie care stătea în tribune purtând un steag ucrainean asupra sa.

Lola, spectatoarea care a adus steagul ucrainean în tribune a purtat pe cap o coroniță cu flori tradițional ucraineană a fost motivul pentru care arbitrul de scaun a oprit partida și s-a îndreptat către aceasta, transmițându-i că nu e frumos gestul pe care îl face.

„Nu e frumos nici să invadezi o țară,” i-ar fi replicat Lola arbitrului de scaun.

Deși organizatorii turneului au motivat decizia de a o înlătura pe Lola din tribune spunând că mărimea steagului era prea mare, spectatoarea în cauză a demonstrat că s-a conformat tuturor regulilor impuse spectatorilor.

Forțele de ordine au escortat-o pe Lola până la mașină, unde i s-a permis să își depoziteze steagul, pentru a putea reveni în baza turneului Western & Southern Open de la Cincinnati.

„Lola, care a fost expulzată din turneul de la Cincinnati pentru că sportivii ruși s-au simțit ofensați s-a dus către intrarea principală, alături de fanii ucraineni.

Să sperăm că jucătorii ruși și oficialii turneului nu se vor ofensa din nou și nu vor suna FBI-ul sau pe Joe Biden,” a scris Alexandr Dolgopolov, comentând întâmplarea, notează Tennis World USA.

This spectator was named Lola.

She lives near the #CincyTennis tournament in Mason, OH, and was sitting with a Ukrainian flag draped around her body. Lola also wore a vinok, which is a Ukrainian floral wreath crown.

Lola was not saying anything, watching the match silently... pic.twitter.com/QREW5tSBRb