„Tati, unde mergi?” „Mă întorc imediat.” Tenismenul Sergiy Stakhovsky e de două zile în Kiev: ce a scris în jurnalul său de război

Cu mai puțin de două luni în urmă, tenismenul ucrainean Sergiy Stakhovsky se antrena la Melbourne, pentru a se pregăti de ediția 2022 a Openului Australian, dar acum acesta s-a înrolat în Armata Ucraineană pentru a-și apăra țara, în războiul început de Armata Rusă la ordinele președintelui Vladimir Putin.

„Sincer, nu îmi imaginez cum soția mea mă va ierta, dacă mă va ierta vreodată. Cea mai rea parte a fost când cel mai mic fiu al meu, de trei ani, m-a întrebat, când eram la ușă: 'Tati, unde mergi?' I-am spus că mă întorc imediat. Asta a fost cea mai dură parte,” a declarat Sergiy Stakhovsky pentru RSN927am.

Ajuns de două zile în Kiev, Sergiy Stakhovsky ține un jurnal de război pe Twitter și scrie că „persoanele din jurul său au o stare de spirit bună”, iar „nimeni nu e dispus să se predea.”

Day #2 in Kyiv starts. People around me in high spirits… no one is willing to surrender????????✊????

În 26 februarie, a treia zi de război, Sergiy Stakhovsky și-a manifestat intenția de a participa la război, într-o intervenție pentru Sky Sports.

„Armata a activat rezerviștii, iar oricine e dornic să lupte poate să vină să își ia armele și să devină parte a rezistenței teritoriale. Ca mulți alții, m-am înscris în rezervă săptămâna trecută, dar nu am avut suficiente documente ca să semnez contractul.

Acum au anulat procedurile. Oricine vrea să participe, se poate alătura armatei. Nu am experiență militară, dar am experiență în ce privește armele, acumulată în privat, dar nu văd de ce majoritatea bărbaților din țara mea trebuie să își riște viața, să își trimită familiile în străinătate, în timp ce ei rămân acasă,” a declarat Sergiy Stakhovsky, aproape să izbucnească în plâns în direct.

Înainte să plece înspre Ucraina, Sergiy Stakhovsky a publicat un mesaj emoționant pe Twitter, anunțându-și compatrioții că vor primi întăriri din partea bărbaților care se întorc în țară pentru a participa la război. „Nu am fost niciodată mai mândru de compatrioții mei! Soldați ucraineni, rămâneți puternici! Mult mai mulți vin acum acasă ca să vă ajute!” a fost mesajul redactat de Stakhovsky.

"'Daddy where are you going?' - and I said I'll be right back"

.@Stako_tennis on telling his wife and kids of his decision to fight for his country on @RSNBreakfast this morning with @HarfSerious and @White_Adam

For the full interview ????????https://t.co/sc2c2v8Dbt pic.twitter.com/sIOQcIWefu