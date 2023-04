Aryna Sabalenka, spulberată de un fost jucător din ATP. "Vorbe goale!"

Aryna Sabalenka (24 de ani / 2 WTA) își atrage dușmani din lumea tenisului. Jucătoarea născută în Minsk nu evită subiectul războiului din Ucraina și, de câte ori are ocazia, comentează pe marginea temei care stârnește reacții și din sportul mondial.

„Dacă ucrainenii mă urăsc, atunci ce pot face? Dacă se simt mai bine că mă urăsc, sunt bucuroasă să-i ajut cu asta. Simt această ură în vestiar. Sincer, am ajuns să stau departe inclusiv de internet, fiindcă există un val de ură la adresa sportivilor din Rusia și Belarus. Și nu vreau să ajung prea deprimată din cauza acestei situaţii“, a spus recent Sabalenka.

Sportiva născută în Minsk, eliminată de Sorana Cîrstea în sferturi la Miami, a mai spus recent că "dacă ar putea, ar opri războiul!".

Replica a venit azi de la fostul tenismen ucrainea Sergiy Stakhovsky una dintre cele mai puternice voci din sportul ucrainean. În vârstă de 37 de ani, fostul număr 31 ATP (2010) s-a înrolat și luptă pe front pentru a-și apăra țara.

„Arina Sabalenka a spus: 'Dacă ar fi ceva ce aș putea face pentru a opri războiul, aș face-o, dar realitatea este că nu pot face nimic'. Realitatea este că nici măcar nu a încercat să oprească acest război și cu siguranță are pârghiile necesare măcar pentru a încerca", a scris ucraineanul pe Twitter.

arina sabalenka “If there would be anything I could do to stop the war I would do it but the reality is a cannot do anything”

The fact is that she even didn’t try to stop this war and she definitely has the platform to try. So everything she says is empty words.