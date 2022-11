Fostul oficial LPF a oferit noi detalii legate de scandalul de marți seară, când a intrat într-un conflict verbal și fizic cu Marian Moroșanu, care a transmis tot momentul în direct pe contul de Facebook. Dumitru Dragomir a fost surprins și lovindu-l pe cel poreclit „Ceaușescu”, iar acum a venit cu noi lămuriri și dezvăluiri.

Dumitru Dragomir a fost șantajat

Dumitru Dragomir a dezvăluit și că instigatorii i-au cerut bani, amenințându-l că dacă nu le oferă 50.000 de dolari vor continua scandalurile. Dragomir și Moroșanu nu se află la primul astfel de conflict.

„M-am speriat, mi-e frică de câini. Cu oameni mă mai lupt, dar cu câinii...care este scopul acestei nenorociri pe care o face? Eu nu mai sunt politician de 10 ani, am dat legea aia împotriva huliganismului și nu vor să mă ierte pentru chestia asta. Au spus că dacă nu le dau 50.000 de dolari mă țin cu scandal până la moarte ca pe Iliescu.

Ce aveți, bă, cu mine? Nu am făcut rău nimănui, nici unei muște. Când vine unul și spune: 'ne dai 50.000 și te lăsăm în pace', cum să probez? E a patra oară când mă șantajează și aleargă după mine. Păi, ce au cu mine?! Filmarea făcută de ei, nici nu apare câinele, doar se aude cum latră și se repede. Sunt martori toți de acolo, nu se poate așa ceva.

Când auzi pe cineva: 'îmi bag aia în mă-ta' și mama e moartă. Păi, ce are domnule cu mine? Care e scopul? Că bani nu îi dau, din punct de vedere politic nu am nicio valoare, nu conduc decât un șantier al fiului meu. E o crimă că am fost comunist? Nu am sunat la Poliție, m-a sunat Poliția pe mine.

Când vine câinele pe tine poți să pui mâna pe telefon să suni la Poliție? M-au sunat ei, s-au sesizat din oficiu. Dacă eram tânăr, eu la 77 ani ce pot să îi fac? Când am auzit că își bagă aia în mama moartă, de ce să îmi zică asta? Care e motivul?

Dacă eram mai tânăr îl loveam, dar dacă mă țin în cârje, mi-am lăsat bastonul în mașină. Știam că mă urmărește nebunul, are o obsesie. Ce poate să facă un bătrân de 77 de ani, oameni buni?! Eu nu pot să stau într-un picior, ce rău fac eu? Nu fac rău nici unei muște.

Eu mă apăram! Dacă nu mă apăr, astăzi poate că eram mort că băgau șurubelnița în mine”, a declarat Dumitru Dragomir la PRO Arena.

Dumitru Dragomir s-a luat la bătaie cu protestatarul Marian "Ceaușescu"

Incidentul de acum s-a petrecut marți seară, în momentul în care Dumitru Dragomir părăsea sediul unei televiziuni. Protestatarul "Ceaușescu" l-a așteptat pe fostul șef al LPF cu un steag al Partidului Comunist Român și i-a cerut în mod ironic un autograf pe "steagul pe care l-a iubit".

Dragomir a ezitat inițial să iasă din sediu, însă după câteva provocări lansate de protestatar, care l-a numit "milițian spurcat, borfaș sau escroc", "Corleone" a ieșit în stradă. Deși la început părea destul de liniștit, Dragomir a încercat ulterior să îl lovească cu piciorul pe "Ceaușescu".

În imaginile postate chiar de protestar pe Facebook, în direct, Dragomir a părut că încearcă ulterior să se năpustească asupra lui "Ceaușescu", însă un câine și-a făcut apariția și l-ar fi mușcat pe "Corleone".

După ce Dragomir a urcat în mașină, o altă persoană a apărut, cel mai probabil un apropiat al fostului șef de la LPF, și a părut să îl lovească pe "Ceaușescu" de mai multe ori: "Ia dă, mă, în mine, hai!", se aude spunând protestatarul, moment în care Dragomir revine: "Păi, văd că tu dai, mă".

"Mi-a spart ochiul. Ați văzut ce a făcut, da? Nu mai văd cu ochiul ăsta. Deci bodyguard-ul lui Mitică a dat în mine. Și Mitică Dragomir, la fel. Asta este. Borfașii își aduc slugile", a încheiat Marian "Ceaușescu" filmarea, după ce Dumitru Dragomir s-a urcat pe banchea din spate a mașinii și a plecat.