Dumitru Dragomir a găsit soluția pentru FCSB: ce antrenor ar trebui să aleagă Gigi Becali și cum ar putea fenta regulamentul

FCSB a fost condusă de pe bancă de Mihai Pintilii, cel care ocupă rolul de interimar după plecarea lui Nicoae Dică, însă fostul mijlocaș a anunțat că nu își dorește să rămână antrenor pentru o perioadă îndelungată.

Dumitru Dragomir a găsit soluția pentru FCSB

Chiar dacă Pintilii nu are licență și nu își dorește să rămână antrenor la FCSB, Dumitru Dragomir îl sfătuiește pe Gigi Becali să încerce să îl convingă pe cel care ocupă în acte rolul de delegat și să îl păstreze măcar până la intrarea în play-off.

Ulterior, fostul președinte al Ligii Profesioniste de Fotbal spune că Mihai Pintilii poate avea lângă el un antrenor cu licență Pro, iar FCSB ar putea "dribla" astfel regula impusă de Federație, așa cum au făcut și alte cluburi de-a lungul timpului.

"L-aș lăsa pe Pintilii până intră în play-off, că intră sigur. Nu-l va lăsa Federația pentru că s-ar crea un precedent. Să aducă unul cu licență, care să stea în dreapta lui. Pintilii e un tip liniștit, care știe să vorbească cu fotbaliștii, mai ales că a stat în mijlocul lor", a spus Dumitru Dragomir, la GSP Live.

Mihai Stoica spune că FCSB își caută în continuare un antrenor

Mihai Stoica, managerul general al FCSB-ului, a dezvăluit, ieri, că echipa sa își caută în continuare un antrenor, lăsând de înțeles că nu se pune problema ca Mihai Pintilii să preia definitiv banca tehnică a ”roș-albaștrilor”.

"Pare că e foarte sincer. Nu cred că e un defect să fii transparent şi să fii sincer. De regulă, dacă minţi, minciuna având picioare foarte scurte, nu prea e ok. Dar aşa...

Da. Eu am semi-minţit, aşa, că am spus că 'hai să vedem cum suntem şi după aia o să vedem, că nu ne grăbim'. Am zis că poate, poate apăs pe butonul de dragoste", a spus Mihai Stoica, la Orange Sport.