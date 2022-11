Cei doi au mai avut un conflict în septembrie 2020, când și-au spus cuvinte grele, însă lucrurile au degenerat de această dată și s-a ajuns la violență fizică.

Dumitru Dragomir s-a luat la bătaie cu protestatarul Marian "Ceaușescu"

Incidentul de acum s-a petrecut marți seară, în momentul în care Dumitru Dragomir părăsea sediul unei televiziuni. Protestatarul "Ceaușescu" l-a așteptat pe fostul șef al LPF cu un steag al Partidului Comunist Român și i-a cerut în mod ironic un autograf pe "steagul pe care l-a iubit".

Dragomir a ezitat inițial să iasă din sediu, însă după câteva provocări lansate de protestatar, care l-a numit "milițian spurcat, borfaș sau escroc", "Corleone" a ieșit în stradă. Deși la început părea destul de liniștit, Dragomir a încercat ulterior să îl lovească cu piciorul pe "Ceaușescu".

În imaginile postate chiar de protestar pe Facebook, în direct, Dragomir a părut că încearcă ulterior să se năpustească asupra lui "Ceaușescu", însă un câine și-a făcut apariția și l-ar fi mușcat pe "Corleone".

După ce Dragomir a urcat în mașină, o altă persoană a apărut, cel mai probabil un apropiat al fostului șef de la LPF, și a părut să îl lovească pe "Ceaușescu" de mai multe ori: "Ia dă, mă, în mine, hai!", se aude spunând protestatarul, moment în care Dragomir revine: "Păi, văd că tu dai, mă".

"Mi-a spart ochiul. Ați văzut ce a făcut, da? Nu mai văd cu ochiul ăsta. Deci bodyguard-ul lui Mitică a dat în mine. Și Mitică Dragomir, la fel. Asta este. Borfașii își aduc slugile", a încheiat Marian "Ceaușescu" filmarea, după ce Dumitru Dragomir s-a urcat pe banchea din spate a mașinii și a plecat.

VIDEO Conflictul dintre Dumitru Dragomir și Marian "Ceaușescu"

Dumitru Dragomir: "M-a mușcat câinele, unul m-a înțepat cu șurubelnița. Am zgârieturi pe picioare"

Dumitru Dragomir a oferit rapid o reacție după incident, spunând că a fost mușcat de câinele respectiv, iar un alt individ l-ar fi înțepat cu o șurubelniță în spate.

"Eu am terminat emisiunea la B1 TV și moderatorul mi-a spus: 'Nea Mitică, nu ieși pe aici că nu te lasă ăștia să mergi la mașină!'. Nu m-au lăsat să ies. Eu, atunci, m-am întors și am întrebat de altă ieșire. Când m-am dus la ieșirea cealaltă, acolo era unul care mă pândea cu un câine. Mie îmi e frică de câini, de oameni nu îmi e frică. Apoi m-am întors înapoi la prima ieșire. Când am dat să ies, nu m-au lăsat să merg la mașină. Eu trebuia să mă duc la mașină pentru că se schimba semaforul și nu putea să stea mașina acolo.

Striga acolo: 'Comunistule, hoțule, banditule! Fraților, eu de felul meu sunt coleric și răspund și eu, nu mă pot abține. A început să mă înjure, atunci a venit unul cu un câine pe care l-a pus pe mine și mi-a rupt pantalonii. Erau trei inși. Eu am vrut să mă duc la mașina și să plec. Dacă te oprește cineva și te injură pe stradă, nu reacționezi? Acțiunea s-a desfășurat foarte rapid, nu am putut să sun la 112. Totul s-a întâmplat în doar 10 secunde. Pune unul câinele pe tine, iar tu suni la 112? Nu am avut timp de așa ceva.

Îl dau în judecată pentru ce mi-a spus și pentru că m-a mușcat câinele, pentru că acasă am văzut că am și zgârieturi pe picioare. Îmi e teamă să nu fie câinele turbat. Mă duc mâine să îmi fac antirabicul. Unul m-a înțepat cu o șurubelniță, mi-a dat în spate cu o șurubelniță. Au venit în grup și m-au atacat", a spus Dragomir, la Realitatea Plus.

Marian "Ceaușescu": "Cred că eu sunt victima. Și-a adus șoferul să mă bată"

Marian Moroșanu a vorbit și el după conflictul cu Dumitru Dragomir, spunând că se consideră victimă, având în vedere că "doar l-am criticat, iar el a sărit la bătaie".

"Cred că victima sunt eu. Eu l-am criticat pe acest Mitică Dragomir pentru cât a furat. El și-a adus șoferul să mă bată. Eu doar l-am criticat, el a sărit mereu la bătaie. Diferența între Dumitru Coarnă și Mitică Dragomir este mare. El nu avea comportamentul acestui personaj sinistru din politică.



Când a ieșit el de la postul TV B1 i-am adus doar critici, iar el și șoferul au sărit să mă lovească. Ăsta cred că a fost ordinul lui Mitică Dragomir", a spus Marian Moroșanu, cunoscut drept "Ceaușescu", la Realitatea Plus.