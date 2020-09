INCREDIBIL! Dumitru Dragomir a vrut sa SARA la BATAIE dupa ce a fost jignit de un protestatar! "Din ce traiesti? De ce minti asa mult?" | VIDEO

Dumitru Dragomir a fost acostat pe strada dupa ce a iesit din studioul unei televiziuni din Bucuresti.

Dumitru Dragomir a vrut sa sara la bataie, dar a fost oprit de soferul sau personal care a tot incercat sa il indrume sa intre cat mai repede in masina. Fostul presedinte al LPF a fost jignit de un protestatar in Calea Victoriei dupa ce a iesit dintr-o emisiune TV la care a luat parte.

Fostului presedinte al Ligii Profesioniste de Fotbal i s-au adus injurii pe tema "distrugerii" clubului Craiova. Protestatarul l-a numit in fel si chip: "jigodie, lichea, comunist, sluga, scursura comunista". In tot acest timp, Dumitru Dragomir a incercat sa-si pastreze calmul si sa asculte tot ce are de zis protestatarul, insa la un moment dat a rabufnit. Acesta a incercat sa scape din bratele soferului si sa-l atace pe protestatar. A reusit sa se apropie foarte mult, moment in care protestatarul a inceput sa strige.

Conflictul s-a terminat abia dupa ce fostul presedinte al LPF a intrat cu greu in masina si a parasit zona.