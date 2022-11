Dumitru Dragomir merge până în pânzele albe cu Ceaușescu: „Am depus plângere penală. Acum să vedem ce mai spune legiuitorul”

Dragomir s-a contrat cu protestatarul Marian Moroșanu, căruia i se spune „Ceașuescu”. Cei doi și-au aruncat cuvinte grele și s-au luat la bătaie în plină stradă.

Scandalul nu s-a terminat, iar Dumitru Dragomir a revenit cu update-uri în ce privește situația. Fostul președinte LPF a spus că a fost la Institutul Medico-Legal (IML) și că a depus plângere împotriva lui „Ceaușescu”.

Ce a spus Dumitru Dragomir

„Am fost la IML și am arătat ce am pățit, pentru că au băgat o șurubelniță în mine. Am o leziune foarte mare pe picior. Am făcut plângere penală.

Dacă nimeni nu a îndrăznit de la Iliescu (n.r. - Ion Iliescu, fost președinte al României) până la Iordache (n.r. - Florin Iordache, președintele Consiliului Legislativ) să îi facă ceva, eu mă țin de el. Acum să vedem ce spune legiuitorul.

Vii peste mine, mă înjuri, îți bagi ceva în biata mea mamă... E împotriva legii să fiu și acum comunist? El mă strigă: «Jigodie comunistă! Banditule! Hoțule!» Eu de 10 ani sunt pensionar, nu mai ocup nicio funcție. Mi-a cerut bani în nenumărate rânduri. Nu îi dau niciun ban!

Îmi reproșează că de ce am făcut legea împotriva huliganismului. Dacă nu e bună, de ce nu au scos-o ăștia până acum? Mă voi ține prin tribunale de el, oricum de 25 de ani numai prin tribunale mă duc”, a spus Dumitru Dragomir, potrivit GSP.

Dumitru Dragomir s-a luat la bătaie cu protestatarul Marian "Ceaușescu"

Cei doi au mai avut un conflict în septembrie 2020, când și-au spus cuvinte grele, însă lucrurile au degenerat de această dată și s-a ajuns la violență fizică.

Incidentul de acum s-a petrecut marți seară, în momentul în care Dumitru Dragomir părăsea sediul unei televiziuni. Protestatarul "Ceaușescu" l-a așteptat pe fostul șef al LPF cu un steag al Partidului Comunist Român și i-a cerut în mod ironic un autograf pe "steagul pe care l-a iubit".

Dragomir a ezitat inițial să iasă din sediu, însă după câteva provocări lansate de protestatar, care l-a numit "milițian spurcat, borfaș sau escroc", "Corleone" a ieșit în stradă. Deși la început părea destul de liniștit, Dragomir a încercat ulterior să îl lovească cu piciorul pe "Ceaușescu".