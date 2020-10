Va fi STARE DE URGENTA in Romania de Craciun?! Anuntul lui Iohannis: "Craciunul nu va fi la fel ca in alti ani! Ne vom intoarce la sarbatoarea in familie!"

Klaus Iohannis a facut primele comentarii in legatura cu ipoteza revenirii Romaniei la starea de urgenta in perioada sarbatorilor de iarna.

Iohannis spune ca nu a luat in calcul pana acum aceasta varianta, dar a facut recomandari pentru ca romanii sa se orienteze spre familie in perioada festiva.

"Masurile care au fost luate, restrictiile care sunt in vigoare sunt cele pe care le cunoastem. In acelas timp, cred ca in acest an sarbatorile de iarna nu vor fi ca in alti ani. Cu siguranta vor fi restrictii in vigoare, se va putea calatori in mult mai putine locuri. De exemplu, in strainatate este difici de ajuns din cauza multipelor restrictii care exista in diferite state. Cred ca anul acesta ne vom intoarce la ce inseamna sarbatoarea Craciunului. Este sarbatoarea in si cu familia", a spus Iohannis intr-o conferinta de presa organizata azi.