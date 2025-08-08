Valeriu Iftime (65 de ani) este un om de afaceri foarte activ. Acesta joacă tenis, participă la maratoane și la concursuri de mountain bike și are una dintre marile ferme hipice din județul Botoșani. În ciuda condiției fizice foarte bune, patronul grupului Elsaco spune că nu i-a trecut niciodată prin cap să joace măcar câteva minute pentru echipa sa, cum fac alți finanțatori în Liga 3 sau în Cupa României pentru a-și îndeplini un vis din copilărie.

"La fermă mai ajung doar să mângâi câte un cal și să-i dau un pumn de ovăz"



"Hobby-urile mele mai șchioapătă. La vârsta mea, fac tenis de câmp și văd mai greu mingea. Plimbările cu caii sunt din ce în ce mai rare, pentru că la fermă mai ajung doar să mângâi câte un cal și să-i dau un pumn de ovăz. Să-l bat pe frunte și să-i spun 'bravo, ai mai câștigat un concurs!'. În rest, un film bun, o carte și stau cu familia cât pot.



În ultimul an și jumătate mi-am dat seama că timpul cu cei apropiați este foarte scurt. Ce este scurt devine și mai prețios, apoi devine și o frică. Nu am un orizont să mă uit 'ce mult mai este!', poate mai am 3-4 ani cât să fiu activ, să pot fizic să fac mai multe. Săptămâna viitoare o să fiu la un concurs de biciclete pe la Gura Humorului, mă duc acolo. Fac mișcare multă, dar acum am o problemă cu un tendon. Trebuia să fiu la un maraton la Darabani, unde au fost Zilele Nordului.



"La vârsta mea, cât oi fi eu de pregătit acum, nu te poți juca de-a fotbalul"



(Dacă stați bine fizic, poate debutați în fotbal, ca alți patroni...) Asta ar mai lipsi, să joc eu în Liga 1 sau în Cupa României! Am mai văzut niște burtoși dintr-ăștia, care și-au făcut echipă și joacă la Liga 3. E efort mare, oamenii din tribună înțeleg că e greu. Numai că mai țipă pentru că le zic jucătorilor 'dacă te-ai apucat de fotbal, fă-l bine!. Dacă nu ești bun, lasă-te și vine altul!'.



Pretendenți să facă fotbal și orice sport există, dar puțini pot. Ca să fii printre cei mai buni, trebuie să fii ales. Genetic foarte bine, educație foarte bună, să accepți diverse privațiuni și să tratezi fiecare secundă cu maximă atenție. Fotbalul are foarte multe reguli de viață, cât mănânci, cât bei, cât dormi, cât te antrenezi. E foarte greu să ajungi sus. Am jucat fotbal când eram mic, dar asta a fost acum foarte mulți ani. La vârsta mea, cât oi fi eu de pregătit acum, nu te poți juca de-a fotbalul. Stați liniștiți, nu am nimic de demonstrat", a declarat Valeriu Iftime pentru Sport.ro.

