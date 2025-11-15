Bosnia - România | Lucescu, adevăr sau le întinde o capcană? Câți jucători a pierdut România

Mircea Lucescu nu este îngrijorat de absențele din lot, precizând că jucătorii convocați au venit cu mult entuziasm.



'Nu îmi fac probleme cu absențele, sunt patru fundași centrali cu experiență la echipele lor de club, unii dintre ei și la națională. S-au pregătit foarte bine în această perioadă și sunt convins că îi vor face uitați pe cei care lipsesc. Ãsta este fotbalul, cea mai bună echipă este cea care intră pe teren. Jucătorii au venit la lot cu un entuziasm extraordinar și cu o cunoaștere exactă a ceea ce au de făcut aici', a spus Lucescu, în conferința de presă de vineri seara.

Mircea Lucescu a afirmat că România este o echipă nouă față de anul trecut după ce a pierdut 9-10 jucători.



'Echipa națională, față de anul trecut, a pierdut foarte mulți jucători, cred că sunt 9-10, din diferite motive... au fost accidentări, jucători fără contracte, au fost schimbări de echipă sau care nu jucau la cluburi și a trebuit să schimbăm, să reconstruim.

Acum este o echipă nouă, chiar dacă are o bază importantă din cea care a fost la Campionatul European, din punct de vedere motivațional și emoțional. Iar noi ce am adăugat a fost modul de a interpreta jocul, adică mult mai rațional, iar atunci când jucătorii intră în teren să nu aibă teamă de nimeni și de nimic. Vom vedea mâine în ce măsură am realizat aceste lucruri', a precizat antrenorul.

