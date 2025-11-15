VIDEO Bosnia - România | Lucescu, adevăr sau le întinde o capcană? Câți jucători a pierdut România

Alexandru Hațieganu
Data publicarii:
Data actualizarii:

Bosnia - România, de la 21:45, în preliminariile CM 2026. LIVE BLOG pe Sport.ro.

TAGS:
Mircea LucescuCM 2026Bosnia - Romania
Din articol

Mircea Lucescu nu este îngrijorat de absențele din lot, precizând că jucătorii convocați au venit cu mult entuziasm.

'Nu îmi fac probleme cu absențele, sunt patru fundași centrali cu experiență la echipele lor de club, unii dintre ei și la națională. S-au pregătit foarte bine în această perioadă și sunt convins că îi vor face uitați pe cei care lipsesc. Ãsta este fotbalul, cea mai bună echipă este cea care intră pe teren. Jucătorii au venit la lot cu un entuziasm extraordinar și cu o cunoaștere exactă a ceea ce au de făcut aici', a spus Lucescu, în conferința de presă de vineri seara.

Bosnia - România | Lucescu, adevăr sau le întinde o capcană? Câți jucători a pierdut România



Mircea Lucescu a afirmat că România este o echipă nouă față de anul trecut după ce a pierdut 9-10 jucători.

'Echipa națională, față de anul trecut, a pierdut foarte mulți jucători, cred că sunt 9-10, din diferite motive... au fost accidentări, jucători fără contracte, au fost schimbări de echipă sau care nu jucau la cluburi și a trebuit să schimbăm, să reconstruim.

Acum este o echipă nouă, chiar dacă are o bază importantă din cea care a fost la Campionatul European, din punct de vedere motivațional și emoțional. Iar noi ce am adăugat a fost modul de a interpreta jocul, adică mult mai rațional, iar atunci când jucătorii intră în teren să nu aibă teamă de nimeni și de nimic. Vom vedea mâine în ce măsură am realizat aceste lucruri', a precizat antrenorul.

Echipa națională de fotbal a României întâlnește selecționata Bosniei-Herțegovina, sâmbătă, de la ora 21:45, pe Stadion Bilino Polje - Zenica, într-o partidă contând pentru Grupa H a preliminariilor Cupei Mondiale din 2026. În ultimul său meci din cadrul campaniei de calificare, România va juca marți, 18 noiembrie (ora 21:45), cu San Marino, pe Stadionul 'Ilie Oană' din Ploiești.

Articol recomandat de stirileprotv.ro
Statul român a strâns atâtea datorii la foștii angajați Petrom că ar mai putea cumpăra un OMV Petrom, la valoarea de acum
Statul rom&acirc;n a str&acirc;ns at&acirc;tea datorii la foștii angajați Petrom că ar mai putea cumpăra un OMV Petrom, la valoarea de acum
ARTICOLE PE SUBIECT
Motivul pentru care Olaru, Șut și Cisotti au fost de nerecunoscut la FCSB: &rdquo;Voiau mai mult!&rdquo;
Motivul pentru care Olaru, Șut și Cisotti au fost de nerecunoscut la FCSB: ”Voiau mai mult!”
Ole Gunnar Solskjaer a numit echipa pe care vrea să o antrenze! E marele său vis
Ole Gunnar Solskjaer a numit echipa pe care vrea să o antrenze! E marele său vis
Fiesta! Croația s-a calificat la Campionatul Mondial din 2026. Rezultatele de vineri din preliminarii
Fiesta! Croația s-a calificat la Campionatul Mondial din 2026. Rezultatele de vineri din preliminarii
Romfilatelia, timbru aniversar pentru Gabriela Szabo
Romfilatelia, timbru aniversar pentru Gabriela Szabo
ULTIMELE STIRI
Bosnia - Rom&acirc;nia, de la 21:45 | Toate informațiile despre meciul din această seară, din preliminariile CM 2026
Bosnia - România, de la 21:45 | Toate informațiile despre meciul din această seară, din preliminariile CM 2026
Dan Petrescu a dat verdictul &icirc;nainte de Bosnia &ndash; Rom&acirc;nia și speră la un miracol: &rdquo;Din păcate, asta e realitatea!&rdquo;
Dan Petrescu a dat verdictul înainte de Bosnia – România și speră la un miracol: ”Din păcate, asta e realitatea!”
Bosnia - Rom&acirc;nia | Gata cu prietenia ! De ce e specială &icirc;nfruntarea Ionuț Radu - Edin Dzeko
Bosnia - România | Gata cu 'prietenia'! De ce e specială înfruntarea Ionuț Radu - Edin Dzeko
Rapidul e gata de sărbătoare. Giuleștiul &icirc;ncepe să pregătească de petrecerea de titlu, așteptată de 23 de ani
Rapidul e gata de sărbătoare. Giuleștiul începe să pregătească de petrecerea de titlu, așteptată de 23 de ani
Tricolorul a primit vestea transferului &icirc;nainte de Bosnia &ndash; Rom&acirc;nia: &rdquo;Low-cost! Ofertă de 20 de milioane de euro!&rdquo;
Tricolorul a primit vestea transferului înainte de Bosnia – România: ”Low-cost! Ofertă de 20 de milioane de euro!”
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Marele Carlo Ancelotti a văzut ce face Chivu la Inter și a reacționat imediat

Marele Carlo Ancelotti a văzut ce face Chivu la Inter și a reacționat imediat

Cristi Borcea: &rdquo;Nu există antrenor mai bun ca el!&rdquo;

Cristi Borcea: ”Nu există antrenor mai bun ca el!”

Titular la națională, &bdquo;tricolorul&rdquo; nu vorbește limba rom&acirc;nă și are doar două meciuri jucate &icirc;n acest sezon

Titular la națională, „tricolorul” nu vorbește limba română și are doar două meciuri jucate în acest sezon

Alexandru Musi, OUT! Ce s-a &icirc;nt&acirc;mplat cu fotbalistul lui Dinamo

Alexandru Musi, OUT! Ce s-a întâmplat cu fotbalistul lui Dinamo

Finlanda U21 - Rom&acirc;nia U21 2-0! Tricolorii lui Curelea nu au trecut primul test serios din preliminarii

Finlanda U21 - România U21 2-0! Tricolorii lui Curelea nu au trecut primul test serios din preliminarii

Să ne fie frică? San Marino, &bdquo;rezultat mare&rdquo; &icirc;nainte de duelul cu Rom&acirc;nia

Să ne fie frică? San Marino, „rezultat mare” înainte de duelul cu România



Recomandarile redactiei
Dan Petrescu a dat verdictul &icirc;nainte de Bosnia &ndash; Rom&acirc;nia și speră la un miracol: &rdquo;Din păcate, asta e realitatea!&rdquo;
Dan Petrescu a dat verdictul înainte de Bosnia – România și speră la un miracol: ”Din păcate, asta e realitatea!”
Cristi Borcea: &rdquo;Nu există antrenor mai bun ca el!&rdquo;
Cristi Borcea: ”Nu există antrenor mai bun ca el!”
Tricolorul a primit vestea transferului &icirc;nainte de Bosnia &ndash; Rom&acirc;nia: &rdquo;Low-cost! Ofertă de 20 de milioane de euro!&rdquo;
Tricolorul a primit vestea transferului înainte de Bosnia – România: ”Low-cost! Ofertă de 20 de milioane de euro!”
Palatul lui Gigi Becali a căzut pradă vandalismului. Cum arată acum
Palatul lui Gigi Becali a căzut pradă vandalismului. Cum arată acum
Bosniacii, divizați &icirc;naintea meciului cu Rom&acirc;nia: &rdquo;&Icirc;n niciun caz nu sunt mai buni!&rdquo; / &rdquo;Va fi mai ușor meciul cu Austria!&rdquo;
Bosniacii, divizați înaintea meciului cu România: ”În niciun caz nu sunt mai buni!” / ”Va fi mai ușor meciul cu Austria!”
Alte subiecte de interes
Dan Petrescu propune un jucător la naționala Rom&acirc;niei: &Icirc;i dau un sfat lui Mircea Lucescu / Să-ți aduci aminte de acest jucător
Dan Petrescu propune un jucător la naționala României: "Îi dau un sfat lui Mircea Lucescu / Să-ți aduci aminte de acest jucător"
Mesaj &icirc;ndreptat spre Mircea Lucescu &icirc;naintea primei acțiuni: Merită să fie convocat, un copil excelent!
Mesaj îndreptat spre Mircea Lucescu înaintea primei acțiuni: "Merită să fie convocat, un copil excelent!"
Selecționerul Suediei intervine și critică UEFA după Rom&acirc;nia - Kosovo: E vorba de fairplay aici!
Selecționerul Suediei intervine și critică UEFA după România - Kosovo: "E vorba de fairplay aici!"
Veste uriașă pentru Rom&acirc;nia după decizia UEFA! Cum arată acum clasamentul care ne poate duce la baraj
Veste uriașă pentru România după decizia UEFA! Cum arată acum clasamentul care ne poate duce la baraj
Bosnia - Rom&acirc;nia 16-37! Meci fără istoric pentru tricolore, &icirc;n cursa pentru calificarea la Campionatul European
Bosnia - România 16-37! Meci fără istoric pentru tricolore, în cursa pentru calificarea la Campionatul European
Un jucător al naționalei s-a accidentat și este OUT pentru meciurile cu Finlanda și Muntenegru! Comunicatul oficial
Un jucător al naționalei s-a accidentat și este OUT pentru meciurile cu Finlanda și Muntenegru! Comunicatul oficial
CITESTE SI
MAE l-a chemat pe ambasadorul Rusei să-i arate resturile unei drone: Dovezi solide ale violării spaţiului aerian rom&acirc;nesc

stirileprotv MAE l-a chemat pe ambasadorul Rusei să-i arate resturile unei drone: Dovezi solide ale violării spaţiului aerian românesc

Prezentatoarea TV acuzată că are o viață intimă mult prea activă. Ar fi &bdquo;accidentat&rdquo; mai mulți sportivi cunoscuți. Reacția ei

protv Prezentatoarea TV acuzată că are o viață intimă mult prea activă. Ar fi „accidentat” mai mulți sportivi cunoscuți. Reacția ei

30 de ani de PRO TV. 2009 - Anul crizei totale: Rom&acirc;nia se prăbușește economic, dar c&acirc;știgă la Haga și primește un Nobel

stirileprotv 30 de ani de PRO TV. 2009 - Anul crizei totale: România se prăbușește economic, dar câștigă la Haga și primește un Nobel

Ce se știe despre moartea Sarei, fetița de 2 ani sedată la o clinică fără autorizație. Copila avea afecțiuni nediagnosticate

stirileprotv Ce se știe despre moartea Sarei, fetița de 2 ani sedată la o clinică fără autorizație. Copila avea afecțiuni nediagnosticate

VIDEO VOYO.RO
UFC
(RO) UFC 322: Della Maddalena vs. Makhachev


00:00
UFC
(EN) UFC 322: Della Maddalena vs. Makhachev


00:00
UFC
UFC Fight Night: Bonfim vs Brown


00:00
UFC
UFC Fight Night: Garcia vs Onama


00:00
UFC
UFC 321: Aspinall vs Gane


00:00
UFC
UFC Fight Night: de Ridder vs Hernandez


00:00
UFC
UFC Fight Night: Oliveira vs Fiziev


00:00
UFC
UFC 320: Ankalaev vs Pereira 2


00:00
UFC
UFC Fight Night: Ulberg vs Reyes


00:00
UFC
UFC Fight Night: Lopes vs Silva


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!