Nu mai vine cu spartanii, ci cu arabii! Anunt bomba: din puscarie, Borcea pregateste preluarea lui Dinamo si asteapta deznodamantul negocierilor Negoita - Florica

"Vine Borcea cu spartanii", este refrenul faimos cantat in Stefan cel Mare in urma cu 10 ani. Intr-un deceniu la Dinamo s-au schimbat multe. Si in viata fostului actionat al "cainilor" la fel.

Dinamo nu a mai luat un titlu de pe vremea cand Borcea era sef al "haitei", iar viata fostului actionar din Stefan cel Mare s-a schimbat si ea radical. Acesta a stat mai mult la inchisoare in ultimii ani. Si acum este acesta inchis.

ProSport: "Borcea vrea sa revina la Dinamo cu parteneri arabi"

Inchis de mai multa vreme dupa ce a fost gasit vinovat intr-un alt dosar, la scurt timp dupa ce si-a ispasit pedeapsa in cel al transferurilor de jucatori, Borcea pune la cale revenirea la Dinamo. ProSport scrie ca acesta intentioneaza sa o readuca pe Dinamo "acolo unde ii este locul". Sursa citata noteaza ca o firma contractata de Borcea a realizat un audit financiar la Dinamo.

In acest moment, Borcea analizeaza situatia de la club si asteapta sa vada si deznodamantul dosarului in care Ionut Negoita si Valentin Gheorghita, avocatul clubului, sunt cercetati pentru bancruta frauduloasa, dosar deschis in urma iesirii clubului din insolventa.

De asemenea, in acesta perioada au loc si negocierile dintre Ionut Negoita si Claudiu Florica, al caror deznodamant este si el asteptat de cel poreclit "Leonidas".

Borcea i-a contactat si pe Netoiu si Cohn

Potrivit sursei citate, pe langa Nicolae Badea, cel care a transmis ca nu este deocamdata dispus sa se implice in afacere, Borcea ii vrea langa el si pe Gigi Netoiu si Vladimir Cohn, alti doi "colegi" din perioada de "glorie".

Boost-ul financiar ar putea fi reprezentat de aducerea unor afaceristi din zona Golfului Persic, alaturi de care Cristi Borcea a mai facut afaceri.