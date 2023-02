Shakira, 'mesaj' nou pentru Pique și Clara Chia în timp ce dă cu mopul, pe tocuri, în bucătărie: „Aș putea să îl ucid pe fostul, noua iubită e următoarea!” 

Cântăreața a anunțat oficial despărțirea la începutul verii trecute, iar de atunci lansează piese sau „înțepături” prin care își atacă fostul partener, alături de care are doi băieți. După ce a dat „lovitura” în piesa făcută cu trapper-ul Bizarrap, în care îl ataca atât pe Gerard Pique cât și pe Clara Chia, iubita acestuia, prin versurile sale, Shakira a mai „lovit” o dată.

Shakira, 'mesaj' pentru Gerard Pique de Valentine's Day

Columbianca s-a filmat cu ocazia Valentine's Day, îmbrăcată într-o salopetă neagră, pe o pereche de tocuri cu platformă extrem de înalte, aflată în bucătărie și dând cu mopul, în timp ce cânta o piesă care avea un mesaj clar. Shakira fredona piesa din Kill Bil, interpretată de SZA, 'I might kill my ex' (n.r. Aș putea să îmi ucid fostul).

„Aș putea, aș putea să îmi ucid fostul, nu e cea mai bună idee, noua lui iubită e următoarea. Cum am ajuns aici? Aș putea să îmi ucid fostul”, cântă Shakira.