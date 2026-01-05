Deși Dinamo a încheiat anul 2025 pe poziția a patra, foarte aproape de liderul clasamentului, jocul ofensiv a suferit în anumite momente. Trupa lui Zeljko Kopic nu a reușit să găsească un marcator constant, un „tunar” pe care să se bazeze meci de meci, așa cum s-a întâmplat în sezonul trecut cu Astrit Selmani. Ioan Andone a pus tunurile pe actualul atacant central, despre care spune că nu se ridică la înălțimea tricoului alb-roșu.



Fostul mare antrenor consideră că atacantul croat Stipe Perica și-a epuizat creditul la București și că echipa are nevoie de sânge proaspăt în avanposturi pentru a conta cu adevărat în lupta la titlu din acest retur.



„Echipa mai are nevoie de un vârf. Perica nu este la nivelul pretențiilor lui Dinamo, a avut suficiente șanse să demonstreze. Este clar că au nevoie neapărat de un atacant în această fereastră de transferuri dacă vor să aibă șanse reale la titlu. Dinamo este acolo sus, dar nu trebuie uitat ultimul meci de la Arad. Au nevoie de un atacant care să marcheze constant. În Liga 1 nu cred că vor găsi un jucător român care să se ridice la pretențiile clubului. Nu poți lua fotbaliști de la FCSB, Craiova sau Rapid. Clubul are nevoie și de jucători români, dar nu cred că va găsi unul potrivit pe această poziție”, a spus Ioan Andone a spus pentru iAMsport.



Cifrele care îi dau dreptate lui Andone

Nemulțumirea legendei dinamoviste este susținută de statistica rece a acestui sezon. Deși a venit cu un CV interesant, care cuprinde echipe precum Udinese sau Chelsea, Stipe Perica nu a reușit să impresioneze în Superliga.



În actuala stagiune (2025-2026), croatul a fost folosit de Kopic în 14 partide de campionat, dar a reușit să marcheze doar de două ori. Randamentul său este sub cel din sezonul precedent, când a înscris 6 goluri în 16 meciuri. Cotat la 550.000 de euro, Perica mai are contract cu „câinii” până în vara lui 2027, însă presiunea pentru aducerea unui vârf mai eficient este tot mai mare.

