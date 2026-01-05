Tot luni, Marius Șumudică a aterizat în Arabia Saudită alături de staff-ul său, iar la aeroport a fost întâmpinat cu un buchet de flori și un fular al noii sale echipe.

Luni, Al Okhdood Club , formație din primul eșalon al Arabiei Saudite, a anunțat că Marius Șumudică este noul antrenor principal al echipei. Tehnicianul va avea misiunea de a salva echipa de la retrogradare.

"Sunt foarte fericit să fiu aici. Am urmărit echipa și mi-am dorit să vin aici. Voi da tot ce am mai bun pentru a ne salva de la retrogradare. Acest oraș, această echipă și acești fani merită să aibă echipă în prima ligă. Nu uitați că aveți pe bancă un luptător", a spus Șumudică, la sosirea în Arabia Saudită.

Sâmbătă, 10 ianuarie, Șumudică va debuta pe banca lui Al Okhdood și va avea o misiune foarte complicată, urmând să primească vizita lui Al Ahli, una dintre forțele fotbalului saudit, care are în componență fotbaliști precum Merih Demiral, Ivan Toney sau Galeno.

Al Okhdood se află într-o situație critică. În primele 12 etape a acumulat doar 5 puncte și se află pe loc retrogradabil, 17, penultimul. Distanța față de ultima poziție care asigură salvarea este acum de 3 puncte.

Șumudică îl înlocuiește la formația saudită pe Paulo Sérgio (57 de ani), un antrenor portughez care preluase Al Okhdood în februarie și care a fost demis din cauza rezultatelor modeste.

