Singurul român prezent la tragedia din Elveția de Revelion a fost anunțat decedat. Decizia ambasadei

”În continuarea precizărilor de presă referitoare la incendiul produs în Elveţia, în staţiunea Crans-Montana, Ministerul Afacerilor Externe informează că, în conformitate cu informaţiile transmise de autorităţile elveţiene competente, cetăţeanul român presupus iniţial dispărut este decedat”, a transmis, duminică, MAE.

Ambasada României la Berna se află în contact cu familia persoanei decedate, iar reprezentanţii misiunii diplomatice acordă asistenţă consulară familiei. De asemenea, echipa consulară a ambasadei menţine legătura cu autorităţile elveţiene competente.

Ministerul Afacerilor Externe a transmis condoleanţe familiei îndoliate.

MAE aminteşte cetăţenilor români că pot solicita asistenţă consulară la numerele de telefon ale Ambasadei României la Berna: telefon call-center: +41 31 351 05 46 şi +41 31 351 05 47, apelurile fiind redirecţionate către Centrul de Contact şi Suport al Cetăţenilor Români din Străinătate (CCSCRS) şi preluate de către operatorii Call Center-ului în regim de permanenţă.

De asemenea, cetăţenii români care se confruntă cu o situaţie dificilă, specială, cu un caracter de urgenţă, au la dispoziţie telefonul de urgenţă al misiunii diplomatice: +41 76 387 50 05.

Cele două persoane care administrau barul din Crans-Montana care a luat foc în timpul petrecerii de Revelion, o tragedie în care au pierit 40 de persoane, sunt anchetate penal pentru suspiciuni de infracţiuni, între care omor din neglijenţă, au declarat sâmbătă procurorii, relatează Reuters.

La două zile după incendiu, în care 119 persoane au suferit leziuni, inclusiv arsuri grave, autorităţile încă încercau să identifice multe dintre victimele decedate, iar atenţia s-a îndreptat către modul în care s-a putut produce una dintre cele mai grave tragedii din Elveţia.

