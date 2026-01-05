Metaloglobus București l-a prezentat oficial pe Florin Purece. Mijlocașul ofensiv de 34 de ani a rămas în prima ligă după despărțirea tensionată de Unirea Slobozia și se află deja în cantonamentul din Antalya, unde se pregătește sub comanda lui Mihai Teja.



Metaloglobus a făcut primul transfer al iernii



Plecat de la Slobozia după declarațiile dure făcute la finalul eșecului cu Oțelul, scor 0-3, Purece a fost exclus din lot, deși mai avea contract până în vară. ,



Unirea Slobozia a încheiat anul 2025 pe locul 12, în timp ce Metaloglobus se află pe ultimul loc, cu doar 11 puncte.



„Bine ai venit, Florin Purece! Mijlocașul ofensiv în vârstă de 34 de ani, campion al României în 2017 cu Viitorul Constanța, este noul nostru jucător. Se află deja în cantonamentul din Antalya. Mult succes!”, au transmis oficialii clubului bucureștean.



În acest sezon, mijlocașul născut la Arad se poate lăuda cu trei goluri și trei pase decisive livrat în 19 partide.



Florin Purece a fost campion al României în 2017 cu Viitorul Constanța, actuala Farul, și a mai evoluat în carieră la UTA, Concordia Chiajna, Sepsi OSK și Universitatea Cluj.



În străinătate a fost legitimat la Nottingham Forest, Hapoel Ra’anana și Bruk-Bet Termalica Nieciecza. La Unirea Slobozia a ajuns în ianuarie 2024.

