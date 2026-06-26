Putin e furios! Propagandiștii ruși s-au activat și amenință România după decizia lui Emil Boc

Putin e furios! Propagandiștii ruși s-au activat și amenință România după decizia lui Emil Boc Stiri
SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

Ministrul Sportului din Rusia a transmis un avertisment ferm țării noastre, ca urmare a interzicerii însemnelor rusești la Cupa Mondială de Gimnastică Ritmică.

TAGS:
Cupa Mondială de Gimnastică RitmicăVladimir PutinEmil Boc
Din articol

Cupa Mondială de Gimnastică Ritmică se desfășoară între 26 și 28 iunie la BT Arena din Cluj-Napoca. Potrivit unor decizii recente, sportivii ruși aveau dreptul să concureze sub steag propriu, însă primarul Emil Boc a interzis utilizarea drapelului și intonarea imnului Rusiei în sala polivalentă. Edilul a rămas de neclintit, în ciuda discuțiilor purtate cu Federația Internațională și cu Irina Deleanu, președintele Federației Române de Gimnastică Ritmică.

În urma acestei hotărâri, Rusia a ales să nu se mai prezinte la competiție, iar apropiații lui Vladimir Putin au lansat o serie de atacuri pe linie sportivă.

  • Vladimir putin agerpres 19299017
×
ÎNAPOI LA ARTICOL

Avertismentul Moscovei pentru România

Mikhail Degtyarev, ministrul Sportului din Rusia, a spus că va iniția demersuri pentru ca România să nu mai poată organiza întreceri internaționale de anvergură.

„Cel mai recent incident din România, de la Cupa Mondială de Gimnastică Ritmică, demonstrează că țările europene încearcă să încalce cu perfidie Carta Olimpică, Statutul Federației Internaționale de Gimnastică și regulile de desfășurare a competițiilor.

Trebuie menționat că europenii au devenit atât de convinși de faptul că sportul poate fi folosit ca un instrument de presiune și discriminare împotriva Rusiei și Belarusului, încât sunt șocați atunci când organizațiile internaționale restabilesc dreptatea și legalitatea. În acel moment încep astfel de provocări. 

Prin urmare, noi, la rândul nostru, vom face tot posibilul pentru a ne asigura că România își pierde dreptul de a găzdui, cel puțin, competiții internaționale de gimnastică și, cel mult, orice competiție internațională. Acest lucru ar trebui să servească drept lecție pentru această țară și pentru potentații săi locali”, a transmis Mikhail Degtyarev.

Publicitate
Articol recomandat de stirileprotv.ro
Un pasager a murit după ce a fost imobilizat de călători și echipaj într-un avion spre Manchester. Au fost deschise anchete
Un pasager a murit după ce a fost imobilizat de călători și echipaj într-un avion spre Manchester. Au fost deschise anchete
ARTICOLE PE SUBIECT
Iritată de afirmațiile lui Emil Boc, Rusia și-a retras echipa de la Cluj!
Iritată de afirmațiile lui Emil Boc, Rusia și-a retras echipa de la Cluj!
Emil Boc, scandal-monstru cu Rusia înainte de Cupa Mondială de Gimnastică Ritmică de la Cluj
Emil Boc, scandal-monstru cu Rusia înainte de Cupa Mondială de Gimnastică Ritmică de la Cluj
Neluțu Varga i-a fixat prețul lui Lorenzo Biliboc: ”Nu discut pentru o sumă mai mică”
Neluțu Varga i-a fixat prețul lui Lorenzo Biliboc: ”Nu discut pentru o sumă mai mică”
ULTIMELE STIRI
Americanii nu se opresc aici: SUA și-a anunțat deja intenția de a mai organiza un Mondial
Americanii nu se opresc aici: SUA și-a anunțat deja intenția de a mai organiza un Mondial
Motivul pentru care Florin Tănase nu ar trebui să plece de la FCSB: ”Nu știu ce contract are el!”
Motivul pentru care Florin Tănase nu ar trebui să plece de la FCSB: ”Nu știu ce contract are el!”
Zlatan Ibrahimovic, uimit de noua perlă de la Cupa Mondială: "Ceva rar! Astăzi s-a născut un star"
Zlatan Ibrahimovic, uimit de noua perlă de la Cupa Mondială: "Ceva rar! Astăzi s-a născut un star"
Probleme pentru Zeljko Kopic: negocierile s-au încheiat din cauza pretențiilor ”exagerate”
Probleme pentru Zeljko Kopic: negocierile s-au încheiat din cauza pretențiilor ”exagerate”
Pierzi și câștigi: Gabriela Ruse, înfrângere cu motive de bucurie, în semifinalele turneului WTA 500 de la Bad Homburg
Pierzi și câștigi: Gabriela Ruse, înfrângere cu motive de bucurie, în semifinalele turneului WTA 500 de la Bad Homburg
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Programul și rezultatele meciurilor de la Campionatul Mondial din 2026! Ultima etapă din faza grupelor

Programul și rezultatele meciurilor de la Campionatul Mondial din 2026! Ultima etapă din faza grupelor

Cristi Chivu, transfer-record la Inter: 70.000.000 de euro pentru starul lui Real Madrid

Cristi Chivu, transfer-record la Inter: 70.000.000 de euro pentru starul lui Real Madrid

Golgheterii de la Mondial: Lionel Messi face legea în topul marcatorilor de la CM 2026! Trei staruri stau la pândă

Golgheterii de la Mondial: Lionel Messi face legea în topul marcatorilor de la CM 2026! Trei staruri stau la pândă

Cu ce se ocupă astăzi bruneta care l-a scos din minți pe Gigi Becali

Cu ce se ocupă astăzi bruneta care l-a scos din minți pe Gigi Becali

Elias Charalambous, transfer direct de la FCSB: l-a convins să semneze

Elias Charalambous, transfer direct de la FCSB: l-a convins să semneze

I-a spus ”NU” lui FCSB! Motivul pentru care l-a refuzat pe Gigi Becali: ”Am pus asta pe primul loc!”

I-a spus ”NU” lui FCSB! Motivul pentru care l-a refuzat pe Gigi Becali: ”Am pus asta pe primul loc!”



Recomandarile redactiei
Motivul pentru care Florin Tănase nu ar trebui să plece de la FCSB: ”Nu știu ce contract are el!”
Motivul pentru care Florin Tănase nu ar trebui să plece de la FCSB: ”Nu știu ce contract are el!”
Zlatan Ibrahimovic, uimit de noua perlă de la Cupa Mondială: "Ceva rar! Astăzi s-a născut un star"
Zlatan Ibrahimovic, uimit de noua perlă de la Cupa Mondială: "Ceva rar! Astăzi s-a născut un star"
Craiova joacă tare: 4 milioane de euro pentru atacantul care a rupt plasele în ultimul sezon
Craiova joacă tare: 4 milioane de euro pentru atacantul care a rupt plasele în ultimul sezon
Americanii nu se opresc aici: SUA și-a anunțat deja intenția de a mai organiza un Mondial
Americanii nu se opresc aici: SUA și-a anunțat deja intenția de a mai organiza un Mondial
Ce surpriză! Fotbalistul dorit de FCSB este pe punctul să semneze
Ce surpriză! Fotbalistul dorit de FCSB este pe punctul să semneze
Alte subiecte de interes
”Inacceptabil!” Ultima decizie luată în occident l-a înfuriat pe Putin. Reacția Kremlinului
”Inacceptabil!” Ultima decizie luată în occident l-a înfuriat pe Putin. Reacția Kremlinului
Cum au ajuns Vladimir Putin și Volodimir Zelenski să susțină același lucru înainte de Jocurile Olimpice de la Paris!
Cum au ajuns Vladimir Putin și Volodimir Zelenski să susțină același lucru înainte de Jocurile Olimpice de la Paris!
Emil Boc transformă Clujul în capitala sportului românesc! Noul bazin olimpic va purta numele lui David Popovici
Emil Boc transformă Clujul în capitala sportului românesc! Noul bazin olimpic va purta numele lui David Popovici
România – Belgia la EURO 2024: Emil Boc, prezent la Koln pentru a susține tricolorii: "Am ajuns în capitala fotbalului românesc"
România – Belgia la EURO 2024: Emil Boc, prezent la Koln pentru a susține tricolorii: "Am ajuns în capitala fotbalului românesc"
CITESTE SI
Dacia Hipster, pe străzile Parisului. Francezii au fost cuceriți: ”Cool și futurist, îmi place la nebunie!” | VIDEO

stirileprotv Dacia Hipster, pe străzile Parisului. Francezii au fost cuceriți: ”Cool și futurist, îmi place la nebunie!” | VIDEO

Patrizia Reggiani, „văduva neagră” a familiei Gucci și cea care a orchestrat asasinatul fostului ei soț, ar putea moșteni peste 20 de milioane de euro

protv Patrizia Reggiani, „văduva neagră” a familiei Gucci și cea care a orchestrat asasinatul fostului ei soț, ar putea moșteni peste 20 de milioane de euro

Caniculă extremă în România. Cod roșu, portocaliu și galben în mai multe regiuni. Temperaturile urcă până la 40 de grade

stirileprotv Caniculă extremă în România. Cod roșu, portocaliu și galben în mai multe regiuni. Temperaturile urcă până la 40 de grade

Un pasager a murit după ce a fost imobilizat de călători și echipaj într-un avion spre Manchester. Au fost deschise anchete

stirileprotv Un pasager a murit după ce a fost imobilizat de călători și echipaj într-un avion spre Manchester. Au fost deschise anchete

VIDEO VOYO.RO
UFC
(EN) UFC Fight Night: Fizziev vs Torres


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Fizziev vs Torres


00:00
UFC
(EN) UFC Fight Night: Kape vs Horiguchi


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Kape vs Horiguchi


00:00
UFC
(EN) UFC Fight Night: Freedom 250


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Freedom 250


00:00
UFC
(EN) UFC Fight Night: Muhammad vs Bonfim


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Muhammad vs Bonfim


00:00
UFC
(EN) UFC Fight Night: Song vs Figueiredo


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Song vs Figueiredo


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!