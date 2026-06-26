Putin e furios! Propagandiștii ruși s-au activat și amenință România după decizia lui Emil Boc

În urma acestei hotărâri, Rusia a ales să nu se mai prezinte la competiție , iar apropiații lui Vladimir Putin au lansat o serie de atacuri pe linie sportivă.

Cupa Mondială de Gimnastică Ritmică se desfășoară între 26 și 28 iunie la BT Arena din Cluj-Napoca. Potrivit unor decizii recente, sportivii ruși aveau dreptul să concureze sub steag propriu, însă primarul Emil Boc a interzis utilizarea drapelului și intonarea imnului Rusiei în sala polivalentă. Edilul a rămas de neclintit, în ciuda discuțiilor purtate cu Federația Internațională și cu Irina Deleanu, președintele Federației Române de Gimnastică Ritmică.

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Avertismentul Moscovei pentru România

Mikhail Degtyarev, ministrul Sportului din Rusia, a spus că va iniția demersuri pentru ca România să nu mai poată organiza întreceri internaționale de anvergură.

„Cel mai recent incident din România, de la Cupa Mondială de Gimnastică Ritmică, demonstrează că țările europene încearcă să încalce cu perfidie Carta Olimpică, Statutul Federației Internaționale de Gimnastică și regulile de desfășurare a competițiilor.

Trebuie menționat că europenii au devenit atât de convinși de faptul că sportul poate fi folosit ca un instrument de presiune și discriminare împotriva Rusiei și Belarusului, încât sunt șocați atunci când organizațiile internaționale restabilesc dreptatea și legalitatea. În acel moment încep astfel de provocări.

Prin urmare, noi, la rândul nostru, vom face tot posibilul pentru a ne asigura că România își pierde dreptul de a găzdui, cel puțin, competiții internaționale de gimnastică și, cel mult, orice competiție internațională. Acest lucru ar trebui să servească drept lecție pentru această țară și pentru potentații săi locali”, a transmis Mikhail Degtyarev.