Cei doi au crescut împreună în Rosario, au fost „despărțiți” când fotbalistul a plecat în Barcelona la doar 13 ani, însă au păstrat legătura crescând, iar apoi au format un cuplu. Antonela și Messi au împreună trei băieți, iar soția superstarului argentinian este cunoscută ca fiind o prezență retrasă, care se ferește des de atenția publică.

De-a lungul Mondialului, Antonela a mers la fiecare meci de-ale naționalei Argentinei, care a câștigat turneul după ce s-a impus cu Franța la loviturile de departajare. Soția lui Messi a fost filmată trăind cu sufletul la gură momentele tensionate ale partidelor și bucurându-se după fiecare victorie.

Antonela și copiii au fost prezenți și pe El Monumental joi seară, când Argentina a jucat primul său meci din postura de campioană mondială, amicalul cu Panama câștigat cu 2-0. Internauții au remarcat rapid un detaliu pe care l-au sesizat pe durata Mondialului.

Partenera fotbalistului de la PSG a purtat pentru prima dată tricoul de „acasă” al naționalei de la primul meci de la Mondial. Antonela a mers în tricoul „albiceleste” la meciul cu Arabia Saudită, primul al Argentinei de la turneu, care a fost pierdut.

Ulterior, soția lui Messi a purtat tricoul din deplasare, cel mov, și datorită victoriei din meciul cu Mexic a ales să nu mai poarte tricoul de pe teren propriu până la finalul turneului, cel mai probabil pentru a nu aduce „ghinion”. Fanii au remarcat că Antonela a îmbrăcat din nou tricoul albiceleste la sărbătoarea naționalei.

