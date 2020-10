Romanii au cheltuit MILIOANE pentru a se proteja de Covid-19! Care sunt cele mai vandute medicamente in 2020

Pandemia de coronavirus i-a facut pe romani sa cheltuie sume importante pentru medicamente.

Vanzarile de produse farmaceutice au crescut in martie, la inceputul pandemiei, dar si in septembrie, odata cu debutul valului doi. Foarte multi romani au cumparat vitamine si medicamente care sa ii ajute sa se fereasca de gripa si raceala.

Potrivit reprezentantilor Ropharma, in topul celor mai vandute medicamente sunt Nurofen (9,7 milioane de unitati vandute in primele 8 luni ale anului), Parasinus (7,7 milioane de unitati) si Paracetamol (6,5 milioane de unitati cumparate in perioada 1 ianuarie - 31 august 2020).

"A predominat foarte mult cererea pe produsele care sunt folosite pentru tratamentul impotriva Coronaviruslui, si anume paracetamolul, produsele pentru raceala si gripa. Au avut o crestere produsele amintite anterior de 200-300%. Din pacate, am avut o scadere de 70% pe produsele oncologice.

Initial a fost foarte greu sa le aducem si preturile la masti au fost foarte mari, adica imi amintesc foarte bine prima sau a doua saptamana din martie cand am luat un numar mai mare de masti si pretul nostru de achizitie a fost undeva la 3,50 lei. Luna cea mai buna in acest an a fost martie. A fost o crestere cu aproape 50% fata de luna martie a anului trecut", a declarat unul dintre oficialii Ropharma, potrivit Aleph News.

