Răzvan Raț are încă proprietăți în Donețk. "Nu am mai fost acolo din 2013. Încă nu am fost expropriat" 

Răzvan Raț (40 ani) a evoluat la Șahtior Donețk între 2003 și 2013, iar conflictul din Donbas a început la nici șase luni după transferul său la West Ham United. În următorii ani, fostul căpitan al naționalei României a mai evoluat pentru Rayo Vallecano, PAOK Salonic și ACS Poli Timișoara, iar acum este un prosper om de afaceri.

El nu a reușit să își mai viziteze proprietățile din regiunea anexată de separatiștii pro-ruși și a cărei recunoaștere de către Kremlin a adus Rusia și Ucraina în pragul unui război total. De asemenea, o parte a familiei soției sale, ucraineanca Iulia, locuiește încă în Lugansk. El a explicat pentru Sport.ro care este situația actuală din acea zonă.

Războiul din Donbas a început în 2014

"Eu am plecat din Donețk în 2013 și toată nebunia a început în martie 2014. De atunci nu a încetat niciodată să fie tensionată situația de acolo. Când eram eu acolo nu exista absolut nicio tensiune între etnicii ruși și ucraineni. Exista doar o rivalitate între cei din Donbas și cei din vest, din Lvov, care vorbeau o limbă ucraineană mai ca la carte. Cam ca la noi între bucureșteni și moldoveni, o rivalitate care nu era serioasă sau violentă.

La jumătate de an după ce am plecat în Anglia, situația a degenerat în violență, la nivel local. S-a întâmplat ce s-a îmtâmplat la Kiev, cu Euromaidanul, apoi politicenii au inflamat spiritele și s-a ajuns la confruntări armate. În ultimii 8 ani, a fost un război mocnit, focul nu s-a potolit deloc. S-a tras încontinuu și s-a ajuns la zeci de mii de morți și răniți și la refugiați.

Raț are proprietăți în Donbas de 4 milioane de euro!

Eu am casă în Donețk, am proprietăți, dar nu am reușit să le mai vizitez din 2013, de când a început conflictul. Nu am mai fost acolo de când m-am transferat de la Șahtior. De proprietățile mele au grijă niște foști angajați, foștii mei oamenii care mă ajutau în perioada când jucam acolo. Stau acolo sau le vizitează, ca să nu fie vandalizate sua expropriate.

Casa e cea mai valoroasă, a costat două milioane de euro, iar cu restul proprietăților practic sunt pe minus cu patru milioane de euro. Trebuia să deschid un sport-bar în incinta parcului din vecinătatea stadionului... Au fost cazuri de exproprieri, dar nu recent. Le-au luat atunci când a plecat o mare parte din populație, în 2014-2015.

Soția lui Raț e originară din Donețk

Soția mea e din Donețk, nici ea nu a mai ajuns acolo. Din păcate, socrii mei nu mai sunt în viață, iar sora ei este undeva prin Japonia, de vreo 16-17 ani. Nu avem rude de gradul întâi în Donețk, iar rudele de la gradul doi încolo - veri, unchi, mătuși - sunt prin Lugansk.

Nu am vorbit cu cei rămași acolo, după ce Vladimir Putin a semnat recunoașterea republicilor separatiste. Dar se schimbaseră lucrurile din 2014, aveau o conducere și o organizare paralele de Ucraina, nu mai erau conduse de la Kiev, funcționau independent. Zona aia era ruptă de Ucraina, aveau propriul parlament, propriile ministere... Este aceeași situație din Transnistria sau din Georgia.

Stadionul nu e distrus, dar Șahtior s-a mutat la Kiev

Stadionul nu e distrus, au fost niște proiectile care au lovit la început, dar acum totul e în regulă. Foștii mei colegi nu au rămas la Donețk, sunt în Ucraina, au plecat de mult din zona aia. Echipa e mutată la Kiev. Dar toți simt tensiunea, pentru că nu se știe dacă va continua înaintarea și va urma un război sau se stinge conflictul. Am alți prieteni care ar vrea ca banii lor să nu fie în băncile din Ucraina, pentru că nu știe când se poate îngheța activitatea sau confisca ce ai în cont. Din ce știu, când se dă stare de război conturile se blochează automat și statul are dreptul de a folosi fondurile. La momentul ăsta nu se pot scoate bani din țară.

Eu sper să nu se ajungă la un război total. Cred că nu e în avantajul nimănui, mai ales al Rusiei. Nu cred că rușilor le-ar conveni un război îndelungat, cu morți, răniți și cheltuieli mari. Există niște sancțiuni la momentul ăsta, dar o armată de sute de mii de soldați cred că costă foarte mult. Nu convine nici ucrainenilor, nu convine nici europenilor... Toată lumea are de suferit într-un mod sau altul, se opresc gaze și petrolul, apar milioane de refugiați. Ar fi un deastru pentru toată lumea.

"Donețk era un oraș dezvoltat și frumos"

Regiunea Dombas este foarte bogată în resurse, au cărbune mult, combinate siderurgice, fabrici. Era o zonă minieră, dar nu era ca în Valea Jiului. Era o zona frumoasă și foarte dezvoltată. Orașul era foarte frumos și dezvoltat din punct de vedere economic. În afară de stadion, aveau circ, teatre, restaurante, mall-uri, baruri, cluburi.

Nu te plictiseai acolo, nu era un oraș mort. Proprietățile aveau valoare, se investea masiv în imobiliare. Nu cred că avem prea multe clădiri de locuințe în București de peste 30 de etaje, așa cum erau în Donețk. Totul era îngrijit, se investea în construcții, orașul arăta foarte bine", a declarat Răzvan Raț pentru Sport.ro.