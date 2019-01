Se naste o noua forta in Romania! Un club din Liga 1 poate deveni "Sahtior Donetk de Romania"

Clubul vrea sa aduca brazilieni tineri si nu a acceptat o oferta de 500.000 de euro pentru un jucator din lot.

Valeriu Iftime, principalul finantator al FC Botosani, a dezvaluit ce jucatori ar trebui sa paraseasca gruparea moldava in aceasta pauza competitionala, dar si care sunt posturile pentru care vor fi aduse intariri.

Afaceristul spune si ca "anul asta nu cred ca va fi asa greu sa terminam deasupra lui Dinamo", desi admite ca lupta pentru salvarea de la retrogradare va fi crancena.



"Am avut discutii de anul trecut, dupa terminarea campionatului. Probabil ca ne vom desparti de Trujic, Brekalo, Chitosca si Papa. Sigur ca trebuie sa gasim conditia legala, pentru ca sunt sub contract cu noi. Am spus public, nu ma ascund: Chitosca nu e o solutie pentru noi pentru banda stanga; pe postul lui Papa, la nivel de mijlocasi centrali, e concurenta foarte mare, iar acolo prioritatea e Oaida; Brekalo nu a facut saltul asteptat la noi si e pacat sa nu ii dam sansa sa plece in alta parte, ca doar nu a venit din Croatia la Botosani ca sa faca plaja; nici Trujic nu e cel mai reusit transfer al nostru. Eu am vorbit cu ei, a vorbit presedintele cu ei si le-a explicat cazul. Vom vedea cum facem, daca nu ne putem desparti amiabil.



Mai cautam un varf de atac, unul sau chiar 2 mijlocasi de banda si un fundas central, daca vom avea oferte avantajoase pentru Miron si Burca. Din pacate, jucatorii doriti nu sunt romani. Am un singur roman pe lista, dar e sub contract cu cineva si ar vrea sa plece de acolo. Incercam sa avem ochi buni la transferuri. Oricate propuneri am avea de la impresari, pistele sunt cam aceleasi, America de Sud, fosta Iugoslavie, Franta... Sunt in contact si cu un agent brazilian care aduce niste copii talentati, dar in cantonamentul din Antalia vom vedeam daca putem sa colaboram. Nu cred ca vom deveni <Sahtior Donetk de Romania>, pentru ca nu putem cumpara brazilieni cu 10-15 milioane de euro, dar putem lua tineri cu potential, pe care sa ii crestem.



Trebuie cautati jucatori cu calitati bune, cu talent, dar care au un defect, pentru ca jucatori perfecti la Botosani nu vin. E vorba de limitarile salariale, de istoricul nostru, de zona geografica in care suntem, de distanta fata de Bucuresti... Poate ar trebui sa construim un mall in oras ca sa ii atragem mai usor, desi e foarte complicat. Vad ca acest cuvant <mall> e important in viata fotbalului romanesc. Noi cautam fotbalisti care au facut ceva special la viata lor, dar care au o problema in momentul asta si pot si vor sa se relanseze. Vezi cazul Ongenda, vezi cazul Fabrinni, din care, cu un efort colosal, poti scoate fotbalisti. Sunt simpatici foc, au inceput sa vorbeasca romaneste cu accent moldovenesc. Austriacul Fraisl, care e extraordinar ca interactiune in vestiar, vorbeste moldoveneste cu accent german, Ongenda vorbeste moldoveneste cu accent francez, iar Fabrinni moldoveneste cu accent italian.



Ma bucur ca exista o parere buna despre Botosani, se stie ca aici jucatorii sunt tratati cu mare atentie. Din fericire nu am avut nicio umbra de incident dintr-asta, care sa se transmita printre fotbalisti si sa sperie strainii. Cred ca putem propune cativa jucatori buni si in acest sezon. Oaida, sa dea Dumnezeu sa fie bine din punct de vedere al sanatatii, pentru ca a avut o operatie de ligamente, este clar jucator de echipa nationala U21. Am incredere ca poate creste mai mult.



Ongenda ramane talismanul meu, desi lumea inca il boxeaza. Au fost multe cluburi care au intrebat de el, dar la 500.000 de euro eu nu ii dau drumul. El trebuie sa plece in strainatate, ca nu are ce face in Romania. Iar ca sa plece afara, trebuie sa aiba un sezon foarte bun la noi. Dar a trebuit sa se acomodeze la multe lucruri - terenul prost, timpul rece, modul de viata, locul, organizatia... E diferenta mare intre Paris si Botosani. Trebuie sa inteleaga ca nu conteaza locul unde joci, ci cum joci si unde vrei sa ajungi. El munceste mult, dar eu nu ii pot spune antrenorului sa joace cu Ongenda, ca nu e stilul meu.



Cu Fabrinni avem o problema, in sensul ca e al nostru pana in vara, cu drept de prelungire. Si trebuie sa vedem cum facem, daca putem sa ne bazam pe el mai departe, pentru ca, la talentul lui, sunt multi care intreaba de situatia contractuala. Sunt multi care zic ca il iau maine, dar cine vrea cu adevarat cumpara un jucator sub contract, nu incearca sa-l ia gratis. El trebuie sa inteleaga ca pleaca daca are o oferta foarte buna, atat pentru el, cat si pentru club.



Ma bucur ca Liviu Ciobotariu mi-a zis <In ce investim? Care sunt valorile noastre, ca sa putem sa tinem clubul mai departe? Cum putem combina factorul sportiv cu strategia de viitor>. Ca e complicat cu bugetul, daca nu avem fotbalisti buni de vanzare, daca nu scoatem 500.000 de euro pe an din transferuri. Liviu a inteles foarte bine ca e afacere, care fara bani se blocheaza, si ma bucura lucrul asta.



Noi mai avem sanse pentru play-off, dar nu mai cred prea mult in ele. Adica cred, dar foarte putin. Vreau cat mai multe puncte, ca sa pregatim echipa pentru finalul de sezon. Ca sa nu avem surprize. Sezonul trecut erau 2-3 echipe acolo jos, acum e foarte strans clasamentul si se vor da lupte mari. Va fi un play-out mai interesant ca play-off-ul.



Anul asta nu cred ca va fi asa greu sa terminam deasupra lui Dinamo. E pacat de Dinamo, locul lui Dinamo e in play-off. Noi, cei din fotbal, trebuie sa intelegem ca marile branduri mentin imaginea fotbalului romanesc si aduc lumea la stadion. Odata cu un mare brand cazut, mai scade putin din valoarea fotbalului nostru. Situatia la Dinamo e foarte complicata, pentru ca acolo sunt foarte mari responsabilitati. Nu e de ajuns sa ii dea cineva lui Negoita 5-6 milioane de euro pentru club, cand ai mii de fani in spate, lucrurile se complica. Pentru mine e un mare semn de intrebare, de ce se indeparteaza lumea de echipele de traditie.



Si in cazul FCSB-ului, care joaca cu 2.000 de spectatori, e ciudat, e o dovada de amputare a iubirii. Fotbalul e un spectacol. Pentru cine joci daca nu pentru public? Noi am vrea sa jucam la Botosani cu 20.000 de oameni in tribuna la fiecare meci, dar deocamdata nu se poate. Oricati bani ai baga, orice ai face ca investitor, nimeni nu poseda fotbalul, e un fenomen pentru public. Fotbalul nu e al tau, ca nu il joci singur in sufragerie, nu e un sport doar pentru telespectatori. E gresit sa vrei doar sa faci bani din fotbal, in niciun caz nu e o afacere de tip butic sau taraba. Nu se baga cine vrea in fotbal. Se baga cine vrea si cine poate sa atraga lumea la spectacolul sau. Cred ca spectatorii inseamna mai mult decat televiziunile, patronii, publicitatea, bogatia adevarata in fotbal e sa ai mereu stadionul plin", a declarat Iftime pentru Sport.ro.