Klitschko nu-l iartă pe Putin pentru ce face în Ucraina: „Poftele agresorului vor crește! A trimis trupe rusești toată noaptea!”

După ce a atârnat mănușile de box în cui, Vitali Klitschko (50 ani) s-a implicat în politică. Fostul campion mondial la categoria grea a strâns tot mai mulți simpatizanți, iar în prezent este primarul orașului Kiev.

La scurt timp după ce Vladimir Putin a recunoscut independența regiunilor Luhansk şi Doneţk, pentru a putea interveni militar în Ucraina, pe motiv că dorește să apere drepturile rușilor din acele zone, Vitali Klitschko a mărturisit că trupele militare rusești au fost deja trimise în acele regiuni și sunt pregătite de conflict.

„În Doneţk şi Luhansk, o grămadă de trupe ruseşti au fost trimise acolo toată noaptea. Imediat după discursul lui Putin a venit o hoardă care se autointitulează trupe de menţinere a păcii.

Prim urmare, partenerii Ucrainei trebuie să impună imediat un pachete complet de sancţiuni împotriva agresorului, pachet agreat de UE şi NATO. Mulţumim acelor ţări ai căror lideri şi-au declarat deja disponibilitatea de a aplicat sancţiuni.

Nu este timp pentru discuţii. Această ocupaţie, vărsarea de sânge, provocările, ambiţiile şi minciunile trebuie oprite. Pentru că poftele agresorului vor creşte. Şi nu numai în Ucraina”, a avertizat Vitali Kliciko, citat de gazeta.ua.

A @Reuters witness saw tanks and other military hardware on the outskirts of Donetsk, the capital of one of two breakaway regions of eastern Ukraine, after Russian President Vladimir Putin recognized them as independent https://t.co/CfsYwia0bM pic.twitter.com/60YcnUyGvs