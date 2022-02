UEFA, gata să mute finala Champions League din cauza conflictului dintre Rusia și Ucraina. Unde s-ar putea juca ultimul act

Din cauza tensiunilor dintre cele două țări și a unei posibile invazii a Rusiei în Ucrainei, UEFA ia în calcul să mute ultimul act din Champions League pe o altă arenă, anunță Daily Mail, care citează Daily Star.

Ultimul act al celei mai importante competiții europene intercluburi ar trebui să se dispute pe 28 mai, la Sankt Petersburg, pe Gazprom Arena, însă finala ar putea fi mutată la Londra, pe Stadionul Wembley, anunță sursa citată.

"UEFA monitorizează situația cu atenție în vederea elaborării unui plan de urgență, dacă va fi necesar. Găzduirea finalei Ligii Campionilor ar putea aduce noului oraș ales peste 60 de milioane de lire sterline", scriu britanicii.

De asemenea, finala Champions League din sezonul trecut, Manchester City - Chelsea 0-1, și-a schimbat locul de disputare. Din cauza restricțiilor de călătorie din Turcia, ultimul act a fost mutat de la Istanbul la Porto, pe "Dragao".

În vara anului trecut, UEFA anunța că a stabilit locul disputării următoarelor patru finale Champions League, după cum urmează:

????️ Following the relocation of the 2021 #UCL final from Istanbul to Porto, Istanbul will now stage the final in 2023. The next four finals will be:

???????? 2022: Saint Petersburg, Russia

???????? 2023: Istanbul, Turkey

???????????????????????????? 2024: London, England

???????? 2025: Munich, Germany pic.twitter.com/hmiuJargPR