Starul lui Real Madrid, desființat, după ce i-a luat apărarea lui Vinicius: "Este lamentabil, i-a furat iubita unui coleg!"
Ceea ce s-a întâmplat în manșa tur a dublei Benfica – Real Madrid, scor 0-1, a dat naștere unui nou scandal.

Real MadridBenficaViniciusThibaut CourtoisJose Luis Chilavert
Victoria obținută de madrileni pe Da Luz, scor 1-0, a fost marcată de un scandal de rasism. După ce Vinicius a marcat unicul gol al partidei, brazilianul a mers într-un colț al terenului și a început să danseze, așa cum a făcut în multe rânduri în cariera sa. 

Thibaut Courtois, făcut praf de Chilavert: ”I-a furat iubita lui De Bruyne!”

Nervos și apăsat de presiunea meciului, Gianluca Prestianni, jucătorul celor de la Benfica, a avut o reacție nepotrivită la adresa starului lui Real Madrid. Și-a acoperit gura cu tricoul și i-ar fi adresat lui Vinicius o expresie cu tentă rasistă.

Vinicius s-a dus imediat la centralul Francois Letexier, iar arbitrul a activat protocolul UEFA anti-rasism. Din acest motiv, chiar dacă a negat acuzațiile, Gianluca Prestianni s-a ales cu o suspendare provizorie de un meci până când forul continental va dicta o sancțiune definitivă.

Unul dintre cei care l-au criticat pe Vinicius pentru atitudinea avută pe Da Luz a fost fostul portar din Paraguay, Jose Luis Chilavert, care nu l-a iertat nici pe Kylian Mbappe, colegul lui Vinicius de la Real Madrid, care a sărit în apărarea brazilianului.

Sunt solidar cu Prestianni pentru că Vinícius este primul care îi insultă pe toți. Dacă te uiți pe cameră, el este cel care îl face primul ’laș’. Prima insultă a venit din partea jucătorului de culoare.

Așa s-ar putea ajunge ca cei din comunitatea gay, lesbiană și alte persoane LGBTQ+ să fie prezentate drept exemplul de urmat. Iar nu, fotbalul este un dreptunghi în care joacă bărbați și unde, pe vremuri, ne spuneam tot felul de lucruri unii altora. De când au apărut microfoanele și camerele video, a devenit mai ’sensibil’.

Mbappe ce altceva ar putea spune? El vorbește despre valori și toate acestea, dar trăiește cu un travestit. Asta nu este normal”, au fost declarațiile controversate făcute de Chilavert.

La conferința de presă premergătoare returului cu Benfica, Thibaut Courtois a comentat declarațiile lui Chilavert, pe care le-a descris drept ”lamentabile”.

Este lamentabil. Nu se pot spune asemenea lucruri, este un alt tip de insultă. Nu își are locul în lumea de astăzi sau oriunde altundeva, cu atât mai puțin venind din partea unui fost coleg de breaslă”, a spus portarul lui Real Madrid.

Totuși, Chilavert a venit cu o nouă replică, de această dată pentru Courtois, pe care l-a făcut praf pentru un incident petrecut în urmă cu mai mulți ani, incident în urma căruia naționala Belgiei a avut de suferit, după ce goalkeeper-ul a părăsit temporar lotul național.

Concret, în 2013, pe când se afla la Chelsea, Thibaut Courtois a avut o aventură cu iubita lui Kevin De Bruyne, Caroline Lijnen. Tânăra a recunoscut relația cu Thibaut Courtois și a mărturisit că totul s-a petrecut ca răzbunare după ce De Bruyne ar fi înșelat-o cu cea mai bună prietenă.

Eu sunt lamentabil? El este lamentabil, pentru că i-a furat iubita colegului său, De Bruyne”, a spus Chilavert.

