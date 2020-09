Primele declaratii ale lui Gica Popescu dupa ce a fost infectat cu Covid-19: "Virusul mi-a dezvoltat o pneumonie!" In ce stare se afla 

Gica Popescu (53 ani) a fost testat pozitiv cu coronavirus in urma cu o saptamana.

Presedintele lui Viitorul a fost internat dupa depistarea cu noul coronavirus. Fostul fotbalist a dezvoltat o forma serioasa de pneumonie in urma virsului, iar starea i s-a inrautatit. La o saptamana de la testare, Gica Popescu inca se afla sub supraveghere medicala.

"Avusesem niste dureri de cap si doar intr-o zi cateva frisoane. Am zis sa merg sa fac testul, mai ales ca eu m-am testat de multe ori. si am iesit pozitiv, dar in acel moment eram OK, nu mai aveam simptome. Apoi, fiindca am iesit avand coronavirus, m-am dus la Matei Bals pentru investigatii suplimentare. Ce a urmat n-a fost bine fiindca virusul a dezvoltat foarte repede o pneumonie si nu mi-a fost bine. Cu tuse, dupa cum vezi si acum cand vorbesc cu tine mai tusesc

Din pacate, Computerul Tomograf pe care l-am facut in weekend nu a aratat foarte bine, in privinta plamanilor, iar doctorii mi-au spus ca e nevoie sa continui sa fiu spitalizat.

Nu s-a pus problema sa fiu ventilat mecanic fiindca nici un moment n-am avut o saturatie de oxigen mai mica de 97-98%, deci am fost OK din acest punct de vedere. In schimb, medicamente am luat, e vorba despre Remdesivir", a spus Gica Popescu pentru Gazeta Sporturilor.