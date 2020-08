"Ianis n-o sa aiba nicaieri presiunea pe care o punea Gica Hagi asupra lui!" Ce spue Gica Popescu dupa seria slaba a lui Ianis la Rangers

Gica Popescu l-a incurajat pe Ianis Hagi in urma evolutiilor mai putin reusite de la Glasgow Rangers.

A crescut presiunea pe umerii lui Ianis Hagi in utima perioada. De la inceputul noului sezon din Scotia mai multi analisti si jurnalisti scotieni au analizat la sange evolutiile romanului. Ianis n-a fost in cea mai buna forma in ultimele partide.

Gica Popescu este de parere ca Ianis s-a calit si ca poate sa faca fata oricat de mare ar fi presiunea asupra sa. Presedintele Viitorului considera ca Ianis a avut parte de o presiune si mai mare in vestiarul Viitorului:

"Iti da incredere cand un antrenor de talia lui Gerrard iti spune asta si trebuie sa-l faca sa muncească mai mult. Trebuie sa te antrenezi, sa joci bine, sa nu inseli asteptarile… pentru ca la Ianis asteptarile sunt mari. A avut «ghinionul» sa joace bine la inceput si a ridicat foarte sus stacheta inca de la primele meciuri.

Ianis Hagi nu o sa aiba in niciun vestiar presiunea de la Viitorul. Ti-o spun eu! Sigur! Presiunea pe care a pus-o Gica Hagi, nu o sa o aiba in niciun vestiar. Presiunea pe care a avut-o Ianis aici nu a fost deloc simpla.

Voi v-ati obisnuit cu Gica Hagi dur, la teren, urland la jucatori. Gica Hagi are un suflet imens si o inima uriasa. Nu va dati seama cat de sensibil este Gica Hagi pe fond", a declarat Gica Popescu pentru Pro Sport.