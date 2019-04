Patronul miliardar din fotbal care a anuntat cea mai mare donatie pentru reconstruirea Notre Dame! A trimis imediat 100.000.000 euro

Catedrala Notre Dame din Paris, un simbol al Frantei, al Europei si al crestinismului, a ars azi-noapte. Acoperisul constructiei vechi de 800 de ani s-a prabusit.

Catedrala Notre Dame din Paris a fost cuprinsa azi-noapte de un incendiu devastator. Acoperisul cladirii vechi de 800 de ani s-a prabusit, in ciuda eforturilor sutelor de pompieri mobilizati pentru a controla incendiul. Abia in aceasta dimineata autoritatile franceze au putut anunta ca focul este sub control.

Presedintele francez Emmanuel Macron, impreuna cu mai multi oficiali, dar si cu primarul Parisului, au mers de urgenta la fata locului.

"Vom reconstrui Notre Dame", a spus acesta.

Patronul lui Rennes, donatie record



Primul afacerist care a reactionat dupa incident a fost Francois-Henri Pinault, patronul formatiei Rennes si CEO al Kering si Groupe Artemis. In varsta de 56 de ani, acesta are o avere estimata la 30 miliarde euro.

Pinault, sef al clubului Rennes, a anuntat ca va da nu mai putin de 100.000.000 euro pentru reconstruirea catedralei.



"Eu si cu tatal meu am decis ca din fondurile grupului Artemis sa donam o suma de 100 de milioane de euro pentru a participa la eforturile de reconstructie a Catedralei Notre Dame", a spus Pinault.

Francois-Henri Pinault este casatorit in prezent cu celebra actrita Salma Hayek.

