LIVE SEPSI - ASTRA 0-0! Duelul ultimelor clasate din play-off: nu au castigat niciun meci pana acum! Echipele de start

LIVE SEPSI - ASTRA 0-0



Echipele de start:

Sepsi: Niczuly - Khamis, Jovanovic, Viera, Gabriel Moura - Karnitskiy, Velev - Stefan, Nouvier, Mensah - Tandia

Rezerve: Fejer, Fulop, Rudol, Hamed, Flores, Vasvari, Sintean

Astra: Lazar - Dima, Bejan, Cestor, Butean - Mrzljak, Moise - Biceanu, Rosu, Balaure - Zoua

Rezerve: Hambo, Llullaku, Begue, Gheorghe, Radunovic, Erico, Miguel Santos

Sepsi - Astra, ora 21:00, este ultimul meci al etapei a cincea din play-off si duelul ultimelor clasate din prima parte a clasamentului.

Sepsi si Astra nu mai pot spera in acest moment decat o clasare mai buna la finalul sezonului. Sepsi si Astra sunt singurele echipe care nu au obtinut nicio victorie in play off.

Mai mult, giurgiuvenii nu au inregistrat nici macar un egal.