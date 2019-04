Un nou pas FALS pentru Real! "Galacticii" au fost condusi de Leganes, dar au reusit sa smulga o remiza

Real Madrid a facut un nou pas fals cu Zidane pe banca.

"Galacticii" au scos doar o remiza, scor 1-1, din deplasarea de la Leganes. Silva a deschis scorul in minutul 45 pentru Leganes, iar Benzema a stabilit scorul final la 6 minute de la startul reprizei a doua.



Real a inregistrat 3 victorii, un egal si o infrangere in campionat de la revenirea lui Zidane. Dupa 32 de etape, Real e pe locul 3 in Spania, cu 61 de puncte. Lider autoritar e Barcelona, cu 74 de puncte, iar Atletico este pe locul 2, cu 65 de puncte.