PANICA pentru Cristi Balaj! A intrat in contact cu o persoana confirmata cu Covid-19! Scandal URIAS cu fostul arbitru in prim-plan: "Nu ne-a zis nimic!"

Cristi Balaj este in pericol din cauza unei angajate a Laboratorului Antidoping Bucuresti, confirmata pozitiv cu Covid-19.

Cristi Balaj este actualul presedinte al Agentiei Nationale Anti-Doping. Fostul arbitru isi desfasoara activitatea in aceeasi cladire cu Laboratorul Antidoping din Bucuresti si spune ca a avut contact indirect cu o persoana infectata cu Covid-19.

O angajata a laboratorului a fost confirmata pozitiv astazi cu noul coronavirus, dupa ce simtise primele simptome pe data de 15 aprilie. Pana la acea data, femeia fusese in conditii normale la munca si mai multe persoane care au intrat in contact cu ea ar putea fi in pericol.

Desi femeia a fost confirmata pozitiv astazi, Cristi Balaj este revoltat de faptul ca nu a fost anuntat de situatia respectiva inca de pe 15 aprilie, cand femeia a resimtit primele simptome:

"Dansa a avut simptope inca de pe 15 aprilie, miercurea trecuta, cand nu s-a simtit bine si a intrat in concediu. A anuntat-o pe directoarea de la laborator de decizia ei, dar pe durata weekend-ului starea s-a agravat. A facut febra foarte mare. Ieri dimineata, din ce stiu, i-a fost rau si a chemat salvearea, care a luat-o si a dus-o la Institutul National de Boli Infectioase 'Matei Bals'. Apoi a ajuns la Spitalul 'Victor Babes', unde a iesit pozitiv testul de coronavirus, astazi.

Directoarea de la laborator nu ne-a zis nimic noua despre asta. Abia astazi, cand rezultatul a fost pozitiv, la ora 12:00 am fost anuntati la ANAD ca exista o persoana cu coronavirus. Directoarea stia de simptomele doamnei inca de saptamana trecuta. Oricum, din sursele noastre, oamenii nostri din Agentie aflasera de problemele doamnei si si-au dat seama ca simptomele sunt cele asimilate cu coronavirus. Am luat masuri de preventie inca de ieri dimineata, prin izolarea unor angajati ai agentiei.

Dansa (n. r. persoana infectata) a venit pe 15 aprilie la birou si a lasat o adeverinta la secretariatul ANAD, adica la secretara mea. Plus ca a intrat in contact cu cei de la paza, cu care am intrat si noi. Imi pare rau ca n-am fost anuntati mai repede de cei de la laborator, pentru ca puteam sa luam alte masuri de preventie, pentru a sprijini angajatii si familiile acestora", a spus Cristi Balaj, pentru Gazeta.

Directoarea laboratorului, Cristina Stan, a sustinut ca intr-un laborator sunt si "alte treburi de facut", iar persoana confirmata pozitiv cu Covid-19 a fost chemata la munca din stricta necesitate:

"Cat a fost la munca nu a avut niciun simptom. Apoi a intrat in concediu de odihna. Ieri am fost anuntata de persoana respectiva ca se simte rau si ca are o stare febrila. Urma sa mearga la spital. Astazi am fost instiintata ca rezultatul este pozitiv la Covid-19.

Trebuie sa intelegeti activitatea dintr-un laborator. Noi nu primim doar probe, avem si alte treburi de facut. Adrese de la Guvern, facturi, au venit teste externe de la Agentia Mondiala, s-au emis buletine de analiza pentru testele in desfasurare. Sa nu credeti ca o chemam la munca daca n-avea ce face", a spus Cristina Stan, pentru Gazeta.