Show a la Gigi! A reprofilat un jucător în direct: „Îl luăm și-l facem fundaș central! Iau doi baschetbaliști să dea cu capul!”

FCSB s-a încurcat în runda 27 din Liga 1. Elevii lui Toni Petrea au remizat cu CS Mioveni, 1-1, și s-au îndepărat la 8 puncte de liderul CFR, clujenii câștigând meciul cu Rapid, 2-1, în ultimele minute ale meciului.

Chiar dacă a fost dezamăgit de rezultatul echipei sale, Gigi Becali a mărturisit că a pus ochii pe Ionuț Burnea (29 ani). Inițial, omul de afaceri a crezut că fotbalistul argeșenilor este fundaș central, însă nu a fost deranjat nici atunci când a aflat că Burnea joacă în flancul stâng și a găsit imediat soluția.

Becali: „Numai țepe am luat la fundașii centrali”

„L-aș lua numai să dea cu capul (n.r. - Radu Drăgușin). De aia am luat țepe la fundașii centrali, că eu mă gândesc că e înalt și dă cu capul, cum era Szukala. Uite, mi-a plăcut acum fundașul central de la Mioveni. Unul înalt, român, am uitat cum îl cheamă. Are și nume reprezentativ românesc. Burnea, da, bravo! Joacă în stânga? O să-l luăm și-l facem fundaș central! Merge și atacant dacă e înalt și dă cu capul. Eu tot m-am gândit să-l băgăm pe Malcom atacant, dar nu vor ei.

Așa m-am gândit eu, dar mi-au zis că ne facem de râs. El e cel mai bun închizător din România (n.r. - Malcom Edjouma).

Până la urmă o să iau doi baschetbaliști să dea cu capul”, a declarat Gigi Becali la Ora Exactă în Sport, la PRO X.