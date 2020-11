Nadia Comaneci, venerata de canadieni! Ce a aparut pe o cladire din Montreal

Fosta mare gimnasta romanca a ramas si in inimile canadienilor.

In 1976, Nadia Comaneci a intrat in istorie dupa prestatia legendara in urma careia a obtinut nota 10. Canadienii nu au uitat de de nota remarcabila obtinuta de Nadia si au facut un lucru inedit. In 2017, Place des Vainqueurs din Parcul Olimpic, Montreal, a fost redenumita Place Nadia Comaneci, in onoarea gimnastei medaliata cu aurului olimpic. In prezent, canadienii au proiectat o fotografie cu Nadia Comaneci de la Olimpiada din 1976 pe o cladire din Montreal.

La inceputul pandemiei, Nadia s-a implicat in lupta impotriva COVID-19 si ii indemna pe oameni sa se concentreze pe 20-ul perfect. Ea facea trimitere la sfatul specialistilor de a ne spala timp de 20 de secunde pe maine pentru a reduce riscut infectarii cu coronavirus.

"Sunt cateva lucruri simple pe care le putem face. "10-le" perfect a fost un numar important pentru mine, in viata mea.

Acum mă concentrez pe "20-ul" perfect: spala-te pe maini timp de 20 de secunde, cu apa si sapun, de fiecare data, cat de des poti. E simplu, dar trebuie sa facem acest lucru. Sa ramanem in siguranta si sanatosi", a spus Nadia intr-un mesaj video.