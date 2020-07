VIDEO | Nadia Comaneci este intr-o forma de INVIDIAT la 58 de ani! Imaginile i-au impresionat pe fani!

Cea mai mare gimnasta din istorie a atras toate privirile in weekend.

Nadia Comaneci a postat pe contul sau de Instagram un filmulet in care le-a aratat tuturor cat este de in forma la aproape 60 de ani.

Sportiva si-a alaturat videoclipului indemnul "Stay Safe", asa cum a facut pe tot parcursul pandemiei, cand si-a sfatuit urmaritorii sa se protejeze impotriva noului coronavirus.

Postarea a adunat aproape 40.000 de vizualizari in 24 de ore, iar fanii nu au contenit cu laudele in sectiunea de comentarii.

"Activa si superba", "As fit as ever", "10! Cea mai buna" sau "The one and only! The best all over the world since ever until forever" sunt doar cateva dintre mesajele pe care sustinatorii i le-au lasat pe Instagram.

Gimnasta romanca in varsta de 58 de ani are peste 76.300 de urmaritori pe Instagram, platforma prin intermediul careia comunica cel mai des cu fanii.