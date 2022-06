Tenismena a anunțat despărțirea de jucătorul de la Chindia Târgoviște prin intermediul unei postări pe rețelele de socializare. În postare, Buzărnescu îl acuza pe Marco Dulca de abuz, folosind cuvinte dure, lăsând de înțeles că relația a fost presărată cu multe momente dificile.

Declarațiile Mihaelei Buzărnescu despre relația cu Marco Dulca



La trei luni de la despărțire, Mihaela Buzărnescu a vorbit despre separarea de fotbalistul de la Chindia, având un mesaj schimbat în legătură cu desfășurarea evenimentelor. Mai mult decât atât, tenismena și-a exprimat regretul pentru modul în care relația cu Dulca s-a încheiat.

„Au fost alte lucruri la mijloc, amândoi suntem sportivi așa că ne înțelegeam foarte bine sacrificiile pe care trebuia să le facem. Îmi pare rău că s-a terminat așa și mă bucur că echipa lui a reușit să rămân în Liga 1.

Am mai urmărit și eu meciurile echipei, e normal, fiind implicată multe luni în relația asta să urmăresc. Au fost zilele fiecăruia de naștere, dar cam astea au fost conversațiile.

Sunt lucruri personale care ne privesc pe noi doi și care mai bine să rămână între noi. Suntem sportivi și sper ca ambii să avem succes în continuare. În rest, cine știe, poate ne vom mai întâlni vreodată!

Sunt persoana care-și dorește o familie. Unele tenismene nu-și doresc, altele fac și copii. Dar, în ce mă privește, toate la timpul lor. Dacă ar fi fost să fie nu aș fi zis niciodată nu. Deocamdată, mă axez pe sport”, a declarat Mihaela Buzărnescu conform Click.

Postarea prin care Mihaela Buzărnescu îl ataca pe Marco Dulca



„Aceste ultime 6 luni au fost foarte grele pentru mine, atât pe plan profesional, cât și pe plan personal. Sunt atât de recunoscătoare că am revenit după accidentare și că pot juca din nou.

În viața personală am pus totul pe tavă, m-am implicat total, la fel cum o fac și în viața profesională. Dumnezeu știe prin ce am trecut, dar eu am fost cea care a acceptat insultele, umilințele, accidentările, acuzațiile produse de imaginația lui. Ce abuz mental!

Aceste lucruri lasă urme. Toate relele pe care le-am primit și prin care am trecut se vor transforma în ceva bun pentru mine, într-un anumit moment,” a scris Mihaela Buzărnescu, pe Instagram.