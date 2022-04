Andreea Prisăcariu (22 de ani, 324 WTA) visează la o confruntare cu Simona Halep, într-un turneu WTA. Dacă ocazia i se va ivi în ediția 2022 a Openului Transilvaniei, de la Cluj-Napoca rămâne de văzut, însă Prisăcariu are lucruri de învățat și de la alte colege din România, potrivit propriilor spuse.

Într-un podcast recent publicat, sportiva legitimată la CS Dinamo București își amintește de optimea de finală din turneul ITF W80 de la Valencia, pierdută dureros în favoarea Mihaelei Buzărnescu, în septembrie 2021.

A fost 6-0, 6-1 pentru Mihaela Buzărnescu, care avea să joace finala în acea competiție. Întrebată despre cum se simte să înfrunte jucătoare de top, după înfrângerea, scor 6-0, 6-0, din Billie Jean King Cup, în meciul cu Iga Swiatek, Andreea Prisăcariu a spus următoarele:

„Înainte de Swiatek, am jucat cu jucătoare din top 100 WTA. Am bătut-o pe Kucova, de exemplu, în trei seturi. După care, am jucat cu prietena mea, Miki Buzărnescu și i-am luat un singur game.

Știam unde se situează nivelul de joc, dar nu mă așteptam la atât de multă concentrare. Mă uitam în ochii ei și încercam să analizez ceea ce face, pentru a găsi ceva care să o facă să se simtă inconfortabil pe teren și nu am putut.

Am încercat să dau scurte și nu a ieșit bine, pentru că îi place să alerge. După care am încercat să deschid unghiurile, dar am simțit că joacă și mai bine așa, ceea ce m-a uimit.

Mi-am zis apoi: 'hai să dau tare, pe centrul terenului', dar, pentru că am fost foarte emoționată, nu am putut să îmi simt prea bine loviturile.

M-a făcut să nu văd nicio metodă prin care pot să o bat. Apreciez concentrarea și calmul pe care le-am văzut în ochii ei. Respect modul în care a jucat la acel nivel, împotriva unei jucătoare de top 300 WTA... pentru că s-a simțit de parcă o înfrunta pe Serena Williams.

Trebuie să învăț asta de la ea și să-mi construiesc la rândul meu o minte de neoprit,” a spus Andreea Prisăcariu într-un episod al podcastului MatchPointCAN.

