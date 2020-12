Meci ISTORIC in fotbalul mondial! Nationala feminina a SUA, duel cu baietii de la U15! E incredibil care a fost SCORUL FINAL

Meciul a reprezentat o pregatire pentru echipa nationala feminina a Statelor Unite in vederea meciului cu Rusia care se va disputa joi.

Pustii lui Dallas au castigat fara drept de apel in fata fetelor de la echipa nationala, scor 5-2, a transmis clubul american pe site-ul oficial.

Bineinteles, fiind doar un meci amical, nu sunt foarte multe motive de ingrijorare in privinta meciurilor urmatoare, in conditiile in care jucatoarele americance este de presupus ca nu au evoluat la capacitate maxima in acest meci.

Cu toate acestea insa, acest rezultat va fi tinut minte toata viata de pustii lui Dallas care au reusit cu siguranta cea mai mare realizare a vietii lor de pana acum.

Former BUSA player Tanner Tessman (currently at FC Dallas) got to play against the USWNT in preparation for their game versus Russia. pic.twitter.com/kOH0Y4zPPR