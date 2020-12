"Nu voi vorbi niciodata de el urat!" Benny a uitat deja de declaratiile lui Badr Hari! Cum l-a inspirat marocanul pe luptatorul roman! "Ma trezeam la 4 dimineata!"

Benny Adegbuyi l-a invins prin KO tehnic pe Badr Hari intr-un meci istoric.

Inainte de partida de pe 19 decembrie, Badr Hari a avut mai multe declaratii dure la adresa lui Benny Adegbuyi. Luptatorul marocan a transmis ca nu-l respecta pe roman si ca este inamicul lui. Hari a intretinut "show-ul" declaratiilor, spunand ca il va pune jos pe Benny fara sa stea mult la discutie.

Luptatorul roman a reusit sa-l invinga, dar a transmis ca il va respecta in continuare pe Badr Hari, deoarece este o legenda si acesta l-a inspirat foarte mult de-a lungul carierei.

"Cand am acceptat partida cu Badr Hari eram convins ca pot sa-l inving, sunt un luptator puternic si am si demonstrat-o. Au intervenit emotiile pe parcurs, Badr Hari e o legenda, nu voi vorbi urat de el niciodata. Inainte sa incep sportul de performanta ma trezeam la 4 dimineata ca sa vad finalele din Japonia si ar fi deplasat sa o dau acum urat.

Ramane o legenda, indiferent ca a castigat sau nu a castigat. Au fost niste conferinte de presa in care m-a subestimat, in stilul lui caracteristic, dar acum la rece mi-am dat seama ca au fost de "show" declaratiile, stim cu totii cum se vinde un meci mare de Kickboxing. In interiorul lui nu e un om atat de rau, ma respecta pe plan sportiv", a declarat Benny Adegbuyi pentru Antena Sport.