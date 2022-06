România și Argentina s-au duelat în faza grupelor la Mondialul din 1990, iar scorul s-a terminat 1-1. Iosif Rotariu a fost în teren și a fost fotbalistul care l-a ținut sub marcaj pe regretatul Diego Maradona tot meciul.

„Am stat aproape de Diego, am reușit să interceptez multe mingi, de multe ori am depășit și limita regulamentului, pentru că așa este la fotbal, dar neintenționat. Faptul că era foarte valoros n-aveam cum decât să mai fac și câte un fault.

Au fost momente în meci când, chiar la începutul partidei, a făcut o deviere cu exteriorul, am întârziat cu tackling-ul meu și a făcut fază de gol, apoi m-a motivat și mai mult și am încercat să regândesc puțin lucrurile, să stau mai aproape de el. Am avut și o intrare mai dură la el”, au fost cuvintele lui Iosif Rotariu.

Maradona, ținut sub papuc de Rotariu, n-a vrut să facă schimb de tricouri „Mi l-a aruncat pe iarbă”

Rotariu și-a încercat șansa cu legenda Argentinei la finalul partidei. încheiată la egalitate, rezultat satisfăcător pentru naționala noastră, toți fotbaliștii români au început să se bucures, iar Maradona era înfuriat de acest lucru.

„Cum s-a terminat meciul, de fericire că am făcut egal și fericirea că sunt lângă Maradona și pot face schimb de tricouri, am ridicat repede tricoul, eram chiar lângă el, și i l-am dat în mână să mi-l dea pe al lui, mi l-a luat și mi l-a aruncat în iarbă, s-a întors cu spatele și a plecat mai departe”, a povestit Rotariu despre momentul în care Maradona i-a întors spatele.