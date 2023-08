”Să joc pentru naţionala de fotbal a Statelor Unite a fost o mare onoare pentru mine”, a declarat duminică vedeta fotbalului feminin, Megan Rapinoe, după ce reprezentativa americană, dublă deţinătoare a titlului, a fost eliminată în optimile de finală ale CM feminin 2023 de către Suedia, la loviturile de departajare, scrie AFP.

Megan Rapinoe: ”Aceasta este frumuseţea acestui sport, uneori poate fi şi crud”

"Cred că am jucat foarte bine, ne-am bucurat de acest meci, dar nu a fost să fie ziua noastră. Am jucat bine, dar am fost eliminaţi.

Eu am ratat o lovitură de departajare, însă am avut o jucătoare uimitoare, portarul nostru, Alyssa Naeher, care a şi marcat.

Aceasta este frumuseţea acestui sport, uneori poate fi şi crud. Eu rămân recunoscătoare fotbalului şi fericită. Ştiu că pentru mine s-a încheiat, este trist, dar a fost o onoare să evoluez pentru SUA...

Îmi amintesc de scandările (n.r. - din public) pentru egalitate de plată după finală (n.r. - din 2019, la Lyon)...

Desigur, au fost Cupele Mondiale disputate, campionate câştigate, dar, ştiind că ne-am folosit talentul pentru a face ceva care a schimbat lumea pentru totdeauna, asta contează cel mai mult pentru mine", a spus Rapinoe.

Sfârșit de carieră pentru marea vedetă a fotbalului feminin

Aşa cum se ştie, luna trecută, Megan Rapinoe, vedeta mondială a fotbalului feminin, a anunţat că se va retrage din activitatea competiţională la sfârşitul sezonului, la vârsta de 38 de ani.

"Cu un profund sentiment de pace şi recunoştinţă am decis că sezonul acesta va fi ultimul în care practic acest sport magnific", a scris atunci pe reţelele de socializare dubla campioană mondială, care a participat cu naţionala americană la a patra Cupă Mondială.

Megan Rapinoe, un CV de vis: dublă campioană mondială și ”Balonul de Aur”

Megan Rapinoe a fost campioană olimpică cu naţionala SUA (2012) şi dublă campioană mondială (2015, 2019). La JO de la Tokyo 2020, Statele Unite au obţinut bronzul.

Rapinoe a cucerit în 2019 Balonul de Aur şi titlul de cea mai bună jucătoare a anului, atribuit de FIFA.

Ea a fost şi principala voce din fotbalul feminin care a luat atitudine împotriva politicii salariale discriminatorii a Federaţiei americane de fotbal.

Anul trecut, Megan Rapinoe a primit din partea preşedintelui SUA, Joe Biden, "Medalia Libertăţii", cea mai înaltă distincţie civilă americană, acordată celor care au "o contribuţie deosebit de meritorie la securitatea sau interesele naţionale ale Statelor Unite, pacea mondială, cultură sau alte eforturi publice sau private semnificative".

SUA - Suedia în optimile Campionatului Mondial

Naţionala de fotbal feminin a Statelor Unite, dublă deţinătoare a titlului, a fost eliminată dramatic duminică, în optimile de finală ale CM feminin 2023 de către Suedia, la lovituri de departajare, după ce la finalul timpului regulamentar de joc şi după prelungiri scorul a fost 0-0.

Pe AAMI Park din Melbourne, cu Rapinoe intrată pe teren abia în prelungiri, americancele, deşi au dominat meciul, nu au reuşit să desfacă defensiva suedezelor condusă foarte bine chiar de portarul Zecira Musovic.

SUA, eliminată de Suedia la Mondial după loviturile de departajare

La loviturile de departajare, pentru suedeze au înscris Fridolina Rolfo, Elin Rubensson, Hanna Bennison şi Lina Hurtig, în timp ce pentru SUA au marcat Andi Sullivan, Lindsey Horan, Kristie Mewis şi Ayssa Naeher.

De menţionat că Rapinoe a ratat lovitura sa de departajare, iar la ultimul gol al suedezelor a fost nevoie de sistemul VAR pentru a se valida reuşita, mingea trecând cu puţin de linia porţii după ce a fost atinsă de portarul american.

Astfel, Suedia, vice-campioana olimpică, s-a calificat în sferturi, unde va da piept vineri cu Japonia, iar echipa SUA se întoarce acasă.

CM de fotbal feminin 2023 se desfăşoară în Australia şi Noua Zeelandă.

Agerpres