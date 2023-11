Megan Rapinoe, vedeta fotbalului feminin american, a jucat doar trei minute în meciul său de adio, părăsind terenul accidentată, cu ochii în lacrimi, în debutul finalei National Women's Soccer League (NWSL), pierdută de echipa sa, OL Reign, în faţa formaţiei Gotham FC (scor 1-2), sâmbătă la San Diego.

"Cu siguranţă nu aşa mi-am imaginat această ultimă partidă. Sunt destul de sigură că mi-am rupt tendonul lui Ahile", a declarat Rapinoe pentru postul american CBS.

"Sunt mândră de grupul nostru (OL Reign), evident că au dat totul. Gotham merită titlul foarte mult, au avut un an grozav. Vreau doar să mulţumesc tuturor celor care au fost alături în această călătorie, în tot acest timp. A fost incredibil. Sunt foarte mândră de întreaga mea carieră şi sunt cu adevărat recunoscătoare pentru tot ceea ce mi-a oferit", a adăugat ea.

Megan Rapinoe (38 de ani), dublă campioană mondială cu selecţionata Statelor Unite şi o cunoscută militantă pentru drepturile LGBT, a anunţat în luna iulie că acesta va fi ultimul sezon din cariera sa.

Recompensată cu Balonul de Aur în 2019, Rapinoe are în palmares şi un titlu de campioană olimpică, obţinut în 2012 la Jocurile de la Londra.

Meciul de sâmbătă a fost ultimul şi pentru Ali Krieger (39 de ani), jucătoarea echipei Gotham FC. Câştigătoarea Ligii Campionilor cu echipa germană FC Frankfurt în 2008, Krieger şi-a trecut în palmares primul titlu de campioană a Statelor Unite.

Ali Krieger şi Megan Rapinoe au fost coechipiere în naţionala Statelor Unite care a cucerit titlurile mondiale în 2015 şi 2019.

În finala NWSL de sâmbătă, Gotham FC a deschis scorul prin Lynn Williams (24), însă OL Reign a egalat rapid, prin Rose Lavelle (29). Esther Gonzalez, campioană mondială cu naţionala Spaniei în această vară, a adus victoria echipei din New Jersey, graţie golului marcat în finalul primei reprize (45+2).

AGERPRES

Megan Rapinoe’s final professional game was cut short as she limped off inside the first five minutes of the NWSL Final ????

(via @AttackingThird)

pic.twitter.com/b6tI69Pu1Z