Interventie de ultima ora a lui Klaus Iohannis! In ce conditii se poate ajunge din nou la CARANTINA in Romania

Presedintele Romaniei a sustinut o conferinta de presa in cursul zilei de miercuri.

Klaus Iohannis a vorbit in cadrul conferintei de presa despre alegerile parlamentare, programate pe 6 decembrie, dar si despre propunerile de carantinare a judetelor sau a capitalei Romaniei, dupa cresterea numarului de cazuri de Covid-19.



"Propunerea de carantinare trebuie sa vina de la experti, de la specialisti. Nu am auzit propunere care vizeaza capitala sau judete intregi. Nu imi doresc sa ajungem la carantinarea Bucurestiului", a spus Klaus Iohannis in cadrul conferintei de presa.