BREAKING NEWS: Elevii cu temperatura nu vor fi lasati la examene! Masura FARA PRECEDENT anuntata de Iohannis! Cand vor da testele

Calendarul Evaluarii Nationale si al Bacalaureatului ramane cel stabilit de Ministerul Invatamantului.

Pentru elevii care nu vor putea da examenele, va fi organizata o a doua sesiune de evaluare. Presedintele Iohannis spune ca scolarii si liceenii aflati in carantina, in izolare sau care sunt depistati cu temperatura inaintea intrarii in unitatile de invatamant nu vor putea sustine testele. Autoritatile au pregatit planul B pentru elevii in cauza.

"Pentru copii aflati intr-o localitate in carantina, izolare sau care sunt depistati cu febra la intrarea in scoli si licee, deci pentru cei care din motive medicale sau de carantina nu pot da examenul, se organizeaza o a doua sesiune de evaluare nationala incepand din 29 iunie. Aceasta ee tine cum e planificata, dar pentru cei bolnavi, gasiti cu temperatura sau izolati se organizeaza a doua sesiunea. Bacalaureatul - si aici e posibil sa fie copii cu diferite probleme. Pentru a putea rezolva chestiunea, se va organiza ca si in alti ani o adoua sesiune de Bacalaureat in august, iar acesti copii vor putea sa participe", a spus Iohannis.