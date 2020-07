BREAKING NEWS | Iohannis a spus ce se intampla cu anul scolar! Cum poate incepe scoala in septembrie

Presedintele Romaniei a oferit ultimele informatii cu privire la inceperea noului an scolar.

Noul an scolar din Romania se apropie cu pasi repezi, iar pandemia de coronavirus este in continuare o reala problema la nivel mondial.

Cazurile din tara au explodat in ultima luna si presedintele spune ca deschiderea noului an scolar este una dintre principalele sale preocupari in acest moment:

"Situatia deschiderii noului an scolar si a celui universitar ma preocupa foarte mult. Am avut numeroase discutii in aceasta zona. S-au facut progrese pentru elaborarea unor strategii si scenarii. Am invitat premierul, ministrul educatiei si alti specialisti saptamana viitoare, sper sa conturam un scenariu pentru perioada urmatoare. Dati-mi voie sa va dau raspunsurile atunci. Scoala nu va incepe in conditii normale, pandemia nu va trece pana in septembrie. Ne indreptam spre un scenariu mixt. Cum vor decurge aceste lucruri va fi stabilit cu exactitate intr-o saptamana sau doua si va fi comunicat publicului. Masurile pe care le gandim si pe care le vom lua sunt gandite pentru siguranta copiilor, a cadrelor didactice si pentru a asigura un proces de educatie cat mai eficient", a declarat presedintele Romaniei, Klaus Iohannis.