BREAKING NEWS: Ce spune Klaus Iohannis despre revenirea STARII DE URGENTA! ADIO, LIGA 1 daca se revine la asta!

Klaus Iohannis lasa de inteles ca va impune din nou stare de urgenta in Romania daca numarul infectarilor cu coronavirus va creste in continuare.

Iohannis le cere romanilor sa respecte masurile de preventie recomandate de autoritati. In cazul in care se va intra din nou in stare de urgenta, campionatul se va supenda!

"Este evident ca trebuie sa vorbim despre pandemie, despre COVID-19. Este o zi trista, avem un numar record de persoane gasite pozitive cu noul coronavirus, peste 550 de persoane detectate de ieri pana astazi. Suntem din martie in plina epidemie, in pandemie, pana acum cateva saptamani lucrurile au mers destul de bine. Am trecut prin starea de urgenta, autoritatile au actionat rapid, eficient, am reusit sa tinem evolutia sub control. Este a doua luna cu stare de alerta si lucrurile, din pacate, vedem ca nu au evoluat asa cum ne-am fi dorit cu totii. Revin la ce-am mai spus: raspunderea este partajata intre autoritati si cetateni. A fost o perioada foarte dificila, ar fi foarte pacat sa dam cu piciorul rezultatelor foarte bune de pana acum.

Masca, distanta si spalatul pe maini: asta trebuie sa facem in continuare. Trebuie sa fim foarte atenti la ce ne spun unii si altii, sa fim cu totii de aceeasi parte. Unii incearca sa speculeze politic acest moment. Suntem intr-o situatie foarte complicata, e momentul sa lasam divergentele politice deoparte si sa ne concentram pe solutii. Solicit parlamentului sa ia in dezbatere in sistem de urgenta legea care clarifica izolarea si carantina pentru a reda autoritatilor aceste instrumente extrem de importante in pandemie.

Nu disperam, dar nici nu trebuie sa lasam garda jos. Haideti sa facem un efort si sa continuam. Nu lasati garda jos, e in joc viata voastra si a celor dragi voua. Nu vorbim de politica, de optiuni personale, vorbim de o boala care a ramas in societate. Sa nu ne imaginam ca virusul dispare de azi pe maine daca cineva da o lege sau un act administrativ. Virusul nu tine cont de abordari pur administrative. Noi avem cel mai important instrument ca sa ne protejam: constiinta noastra. Avem o sansa sa trecem mai departe cu cat mai putine persoane infectate si decedate din cauza acestei boli daca respectam masurile de protectie.

Nu ne-am dorit aceasta boala, ea ar fi venit indiferent cine ar fi fost la guvernare. Haideti sa facem lucrurile simple, sa ingradim raspandirea virusului, sa trecem impreuna de aceasta perioada dificila. Cu totii ne dorim sa ne reluam viata normal, dar suntem inca in pandemie. Cred ca va mai dura pana ne vom putea relua viata normala. Nu putem sa inchidem tara si sa plecam undeva. Aici e tara noastra, casa noastra, sanatatea noastra, dar si economia noastra. Vorbim de o situatie de pandemie foarte periculoasa, trebuie sa respectam normele care se emit.

Rolul nostru este sa nu ajungem la spital pentru ca e o boala foarte periculoasa. Rolul nostru acum e sa facem o legislatie moderna, aplicabila si, da, constitutionala. De aceea m-am adresat Parlamentului sa urgenteze pentru a avea o lege aplicabila. Dupa parerea mea, alegerile locale se pot organiza in septembrie. Daca respectam legile, putem merge sa alegem autoritatile locale. Nu evenimentul alegerilor e problematic, ci campania. Nu imi imaginez mari adunari populare, vom avea campanii in medii online, pe TV. E o provocare si pentru candidati. Ma bazez pe recomandarile specialistilor.

Ei trebuie sa analizeze evolutia pandemiei, ei trebuie sa vina catre politicieni pentru masuri care se impun de la caz la caz. Situatia de acum e foarte ingrijoratoare. Deocamdata, credem ca impreuna cu romanii avem puterea sa respectam normele si sa nu trecem in faze mai complicate administrativ cum va fi starea de urgenta. Daca situatia se inrautateste, atunci putem sa revenim la masuri mai restrictive. Nu-mi doresc acest lucru, haideti sa respectam normele in vigoare", a spus Iohannis.