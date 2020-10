BREAKING NEWS | Iohannis, reactie de ultima ora dupa zile la rand cu un numar urias de infectari in Romania! Ce le-a spus romanilor

Presedintele Romaniei, Klaus Iohannis, a oferit o noua reactie dupa ce cazurile de Covid-19 din tara cresc in continuare.

Klaus Iohannis a indemnat din nou toti cetatenii Romaniei pentru respectarea masurilor de siguranta si spune ca in acest moment nu se vor impune noi restrictii.

Cu toate acestea, daca numarul cazurilor va continua sa creasca, expertii vor propune Guvernului, prin intermediul Comitetului National, noi restrictii.

"Prea multi romani pierd zilnic lupta cu acest virus. In spatele tuturor cifrelor si statisticilor seci se afla familii indurerate si o suferinta profunda.

Suntem intr-un val 2 al epidemiei si este imperativ sa inversam acest trend negativ. Nu inseamna ca trebuie sa intram in panica, dar este un act de maxima transparenta sa comunicam toate aspectele care sa ii faca pana si pe cei mai inconstienti sa isi dea seama de gravitatea situatiei. Doar asa putem impreuna sa depasim aceasta criza fara precedent. Fara un efort colectiv va fi imposibil sa reusim.

Fac din nou apel la cetateni sa fie prudenti si sa respecte cu strictete toate reglementarile in vigoare.

Dincolo de regulile preventive, sunt lucruri simple pe care le putem face fiecare dintre noi. Purtatul mastii in public, indiferent ca vorbim de spatii inchise sau nu.

Nu ne putem permite supraaglomerarea spitalelor si imposibilitatea sectiilor de terapie intensiva de a mai primi si trata cazurile severe.

Am solicitat prim-ministrului si ministrului Sanatatii sa creasca capacitatea sectiilor de terapie intensiva pentru a fi pregatite si de situatii mai grave.

Stiu cat de grele au fost aceste luni in care viata noastra s-a schimbat radical. Vom ajunge sa ne bucuram din nou de activitatile cu care eram obisnuiti cu atat mai repede cu cat vom stopa rata imbolnavirile.

Restrictiile sunt doar unele de moment. Unele dintre activitatile la care renuntam acum pot fi recuperate, insa vietile pierdute nu le mai putem aduce inapoi.

Experienta din ultimele luni arata clar ca situatia poate fi tinuta sub control prin respectarea normelor sanitare si prin luarea unor masuri stricte pentru perioade limitate de timp.

Acum avem mult mai multe informatii despre virus, iar autoritatile invata pentru a lua masurile necesare. Este mult mai usor sa respectam acum masurile sanitare si sa fim foarte precauti decat sa regretam mai tarziu ca nu am facut tot ce a tinut de fiecare dintre noi pentru a salva vietile celor dragi.

Ne aflam intr-o perioada de raspindire galopanta a coronavirusului. Sa nu ne amagim singuri, aceasta etapa nu va trece de la sine. O vom putea depasi doar respectand cu strictete regulile. Suntem o natiune puternica, este momentul sa o dovedim din nou", a declarat presedintele Romaniei, Klaus Iohannis.

Klaus Iohannis: "Alegerile parlamentare vor avea loc pe 6 decembrie!"

Presedintele Romaniei nu ia in calcul posibilitatea unei amanari a alegerilor parlamentare din luna decembrie a acestui an:

"Din pacate, aceasta evolutie a pandemiei este de observat nu doar la noi, ci in intreaga Europa si ar fi o scuza foarte ieftina sa cautam un politician sau mai multi vinovati. Guvernul si eu si alte autoritati s-au straduit sa faca tot ce e posibil pentru a preveni extinderea acestei pandemii la noi in tara. Rezultatele sunt cele pe care le vedem. Nu am ajuns inca intr-o situatie critica in ce priveste locurile de la ATI. In continuare se extind aceste facilitati. Este clar ca in acest moment trebuie sa luam masuri mai hotarate daca vrem sa incetinim raspandirea acestei pandemii. Daca vrem sa traim intr-o societate panicarda, care se ascunde, sau daca vrem sa traim intr-o societate care respecta regulile, dar isi duce viata democratica mai departe.

Esenta democratiei sta in alegeri, in alegeri libere. Este obligatorie realizarea unor alegeri libere in luna decembrie pentru a avea un nou Parlament cu puteri depline, iar acest lucru se va intampla pe 6 decembrie.

Trebuie sa evitam stiri panicarde si descrierea unor situatii extreme care, sigur, teoretic sunt posibile. Autoritatile trebuie sa mentina scoala in functiune atat de mult cat se poate. In masura in care numarul de bolnavi creste peste o anumita limita, se va trece la invatamantul online, dar nu peste tot si nu dintr-odata.

Directorii, managerii, profesorii si elevii au invatat intre timp cum sa foloseasca online-ul pentru a nu pierde prea mult din lectii si acesta este un proces.

Aceste lucruri vor fi analizate de catre experti, iar Comitetul National va propune Guvernului masurile care se impun. In situatia in care avem o crestere evidenta a cazurilor, este evindent ca anumite restrictii trebuie impuse pentru a stopa cat mai mult aceasta crestere. Masurile vor fi propuse de experti si aprobate de Guvern", a mai spus presedintele Romaniei.